Highlights nữ Việt Nam 2-1  nữ Ấn Độ (nguồn: TV360)

Ghi bàn:

Việt Nam: Vạn Sự (30', 90'+4)

Ấn Độ: Nongrum (52')

Đội hình ra sân

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo (Vũ Thị Hoa, 65’), Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân (Hải Linh, 65’), Thanh Nhã, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Huỳnh Như (Hải Yến, 46’).

Nữ Ấn Độ: Panthoi, Sweety, Heman, Angita, Guguloth, Sanju, Pyari Xaxa, Dangmel, Nirmala, Martina, Manisha. 

bxh nu viet nam.jpg
Xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên