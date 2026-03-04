ĐT nữ Việt Nam bước vào Asian Cup nữ 2026 với quyết tâm vượt qua vòng bảng, sẵn sàng chinh phục thử thách lớn tại sân chơi châu lục.
Highlights nữ Việt Nam 2-1 nữ Ấn Độ (nguồn: TV360)
Ghi bàn:
Việt Nam: Vạn Sự (30', 90'+4)
Ấn Độ: Nongrum (52')
Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo (Vũ Thị Hoa, 65’), Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân (Hải Linh, 65’), Thanh Nhã, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Huỳnh Như (Hải Yến, 46’).
Nữ Ấn Độ: Panthoi, Sweety, Heman, Angita, Guguloth, Sanju, Pyari Xaxa, Dangmel, Nirmala, Martina, Manisha.
Ngân Thị Vạn Sự ghi cú đúp, đem về chiến thắng kịch tính 2-1 dành ĐT nữ Việt Nam trước Ấn Độ ở trận ra quân bảng C VCK Asian Cup nữ, tối 4/3.
