Sau trận ra quân thắng Ấn Độ 2-1 tại VCK Asian Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam trở lại sân tập vào sáng nay (5/3), để tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận thứ hai của bảng C, gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khi nhiệt độ tại thời điểm tập luyện lên tới hơn 35°C. Dù vậy, Vạn Sự cùng các đồng đội vẫn duy trì tinh thần tập trung, tích cực hoàn thành các nội dung do ban huấn luyện đề ra nhằm nhanh chóng hồi phục thể trạng và hướng tới trận đấu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) của tuyển nữ Việt Nam diễn ra lúc 13h00 (giờ địa phương, 12h00 giờ Việt Nam) ngày 7/3. Dự báo nhiệt độ vào thời điểm này có thể lên tới khoảng 38°C, tạo thêm áp lực lớn về thể lực cho các cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào giữa trưa. Ảnh: VFF

Chia sẻ về công tác đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, bác sĩ đội tuyển Lương Thị Hiền cho biết: “Thời tiết từ nay tới ngày 7/3 khi thi đấu trận kế tiếp khá nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 38°C, gây ảnh hưởng nhiều đến các buổi tập cũng như thi đấu của các cầu thủ. Ban y tế chuẩn bị nước điện giải cho các cầu thủ trước, trong và sau khi tập luyện để bù khoáng, đồng thời chuẩn bị các dụng cụ làm mát nhanh để sử dụng ngay khi các bạn ra nghỉ".

Bên cạnh đó, bộ phận y tế cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ chủ động bù nước ngay cả khi nghỉ ngơi, tăng cường chế độ dinh dưỡng, bổ sung vitamin và các vi chất cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục và duy trì thể trạng tốt nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện và bộ phận y tế, tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực thích nghi với điều kiện thời tiết, hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực ở trận đấu tiếp theo tại giải.