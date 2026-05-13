Hôm nay (13/5), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương (SN 1983, ở Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc cho rằng, do thiếu tiền để chi tiêu cá nhân, Dương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu kinh doanh thuốc lá.

Bị cáo đưa thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết các lãnh đạo của công ty thuốc lá, có khả năng mua được hàng với giá chiết khấu cao hơn nhiều giá thị trường để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền đặt mua hàng.

Nhận được tiền, Dương sử dụng một phần để mua thuốc lá với giá thị trường rồi chấp nhận bán lỗ cho các bị hại để họ tin tưởng, chuyển thêm nhiều tiền.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Nguyễn Thị Dương tập hợp số thuốc lá mua về tại 3 kho hàng ở Hà Nội, đưa các nạn nhân đến xem để tin tưởng bị cáo là đại lý phân phối thật.

Để tạo lòng tin, bị cáo dùng tiền của bị hại sau hoặc tiền vay để trả cho người trước. Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/3-26/9/2024, Dương đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 76 tỷ đồng của 6 người bị hại.

Trong đó, anh Chu Văn T. bị chiếm đoạt nhiều nhất. Theo cáo buộc, Dương đưa ra cho anh T. mức chiết khấu cao, dao động từ 7.000-12.000 đồng/cây thuốc lá.

Tin tưởng bị cáo, từ ngày 1/4-20/9/2024, anh T. chuyển tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định. Tính đến tháng 8/2024, bị cáo còn cầm của anh T. hơn 26 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, Dương chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến C. 22 tỷ đồng. Sau khi đưa anh C. đến 3 kho thuốc lá mà bị cáo đã thuê, Dương đề nghị anh C. đặt cọc 10 tỷ đồng để được nhận hàng đều đặn.

Anh C. đồng ý nhập đơn hàng gồm nhiều loại thuốc lá, sau đó chuyển gần 50 tỷ đồng vào các tài khoản mà Dương chỉ định. Sau khi nhận tiền từ anh C., bị cáo dùng trả nợ các khoản vay cá nhân, chuyển cho các bị hại khác trong vụ án, trả tiền mua thuốc lá.