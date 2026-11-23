Là đại biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm 2026, Minh Châu, nữ sinh dân tộc Thái ở Lai Châu muốn gửi gắm thông điệp: Mong người lớn luôn lắng nghe và đồng hành để mọi trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện.

Tiếng nói đại diện cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Khổng Lào

Minh Châu, người dân tộc Thái, học sinh lớp 6 trường Tiểu học và THCS số 1 Bản Lang, xã Khổng Lào (Lai Châu) là 1 trong 320 đại biểu trẻ em sẽ dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai” dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong tuần đầu tháng 12. Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.





Nữ sinh Minh Châu cùng cô Vũ Thị Hồng Gấm, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Bản Lang.

Đặc biệt hơn, Minh Châu còn là 1 trong 8 đại biểu học sinh dân tộc Thái và là 1 trong 50 đại biểu học sinh dân tộc thiểu số từ khắp mọi miền đất nước tụ hội về Hà Nội để phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo, đồng thời thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

Khi nhận tin được đại diện cho bạn bè vùng cao ra Hà Nội tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm nay, cảm xúc đầu tiên của cô học trò dân tộc Thái Minh Châu là sự bất ngờ, niềm vui mừng xen lẫn chút hồi hộp và áp lực trách nhiệm. “Em chưa từng nghĩ một học sinh ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số như mình lại có cơ hội đứng trước một diễn đàn lớn và ý nghĩa đến vậy”, nữ sinh Minh Châu chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, Minh Châu cho biết em đang tích cực tìm hiểu thêm về các vấn đề mà trẻ em địa phương quan tâm, rèn luyện cách trình bày mạch lạc, tự tin hơn và lắng nghe ý kiến của các bạn xung quanh nhằm mang theo tiếng nói chung của thiếu nhi vùng cao đến diễn đàn “Quốc hội trẻ em”.

Đến với phiên họp, Minh Châu mang theo mong muốn gửi gắm tới các đại biểu và người lớn một thông điệp sâu sắc: “Trẻ em, dù ở vùng thuận lợi hay vùng khó khăn, vùng đồng bằng hay vùng núi dân tộc thiểu số, đều có những suy nghĩ, ước mơ và tiếng nói đáng được trân trọng. Rất mong người lớn tiếp tục lắng nghe và đồng hành để mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện”.

Bên cạnh đó, Minh Châu cũng mong muốn các cấp chính quyền, thầy cô và người lớn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt hơn đến việc tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cũng như cơ hội học tập và phát triển kỹ năng cho trẻ em gái ở địa phương. Nữ sinh này nhấn mạnh rằng việc chú trọng đến tâm lý, điều kiện sinh hoạt để giúp trẻ em gái phòng tránh các rủi ro như tảo hôn hay nguy cơ bỏ học giữa chừng, giúp các em có thêm điểm tựa vững chắc để yên tâm đến trường và vững tin vào tương lai.

Hành trình thay đổi bản thân của nữ sinh dân tộc Thái

Nhìn sự chững chạc và tự tin hiện nay của Minh Châu, ít ai biết rằng trước đây em từng là một cô bé rất e dè và khép kín. Mỗi khi đứng trước đông người hoặc phải phát biểu ý kiến, em thường hay cúi mặt, sợ mình nói sai hoặc bị chê cười. Cũng như nhiều bạn đồng trang lứa, khi có điều gì chưa hài lòng hoặc có ý kiến khác với người lớn, Minh Châu thường chọn cách im lặng cho qua vì nghĩ bản thân còn nhỏ và lo sợ làm người lớn phật lòng.

Bước ngoặt giúp Minh Châu thay đổi bản thân bắt đầu từ khi nhà trường phổ biến và thành lập Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, một hoạt động cộng đồng được tổ chức Plan International Việt Nam đồng hành cùng chính quyền, Đoàn Thanh niên địa phương triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục ở Lai Châu và một số tỉnh khác.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là nơi Minh Châu và các bạn của mình học kỹ năng sống, tìm hiểu về quyền trẻ em và nói lên những suy nghĩ của mình. Tại đây, Minh Châu được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như sinh hoạt chuyên đề, thảo luận nhóm, đóng vai xử lý tình huống, truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, phòng chống bạo lực hay an toàn trường học, an toàn trên không gian mạng cho trẻ em. “Mỗi buổi sinh hoạt đều giúp em hiểu thêm nhiều điều mới mẻ gắn liền với cuộc sống hằng ngày của chúng em”, nữ sinh dân tộc Thái bộc bạch.





Minh Châu (ngồi giữa) cùng các bạn tại một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Trải nghiệm khiến Minh Châu có sự bứt phá lớn nhất chính là những lần trực tiếp trình bày ý kiến, ý tưởng trước tập thể và tham gia các buổi thảo luận, chia sẻ vấn đề của các bạn ở trường, ở bản. Dù những lần đầu giọng còn run và nhỏ, nhưng sự động viên, lắng nghe từ thầy cô và bạn bè đã giúp cô học trò này vượt qua rào cản tâm lý. Từ một cô bé ngại giao tiếp, Minh Châu đã biết cách diễn đạt rõ ràng điều mình nghĩ, dám nêu ý kiến của nhóm và mạnh dạn nói lên mong muốn của bản thân một cách lễ phép, tự tin.

Từ hành trình thay đổi của bản thân, Minh Châu nhận ra rằng việc trẻ em, nhất là trẻ em gái người dân tộc thiểu số, được nói lên ý kiến và được người lớn thấu hiểu là điều cực kỳ quan trọng. Bởi điều này giúp các em giải tỏa băn khoăn và cảm thấy mình được tôn trọng. Nữ sinh dân tộc Thái cũng tin tưởng mạnh mẽ rằng các bạn gái dân tộc thiểu số ở vùng cao hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao nếu được tin tưởng và trao cơ hội, bởi các em sở hữu sự chăm chỉ, kiên trì và am hiểu sâu sắc về văn hóa quê hương.

Nhìn về tương lai, nữ sinh người Thái bày tỏ mong muốn trở thành một người sống trách nhiệm, tự tin, có tri thức và biết quan tâm tới cộng đồng. “Để giúp các bạn nhỏ khác được lắng nghe nhiều hơn, em có thể làm cầu nối chia sẻ những tâm tư của các bạn trong các buổi sinh hoạt, tổ chức thêm những góc trò chuyện thân thiện ở trường, lớp và luôn sẵn sàng lắng nghe khi các bạn cần một người đồng hành”, Minh Châu cho hay.