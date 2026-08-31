Ở buổi lễ tốt nghiệp, Ngô Thu Trang được vinh danh là thủ khoa đầu ra của ngành Răng - Hàm - Mặt với tấm bằng loại Xuất sắc cùng điểm trung bình chung tích lũy 3,78/4.

Chia sẻ với VietNamNet, Trang cho hay rất vui khi những nỗ lực bền bỉ suốt 6 năm được đền đáp xứng đáng.

“Trong quá trình học, em không để ý quá nhiều đến điểm số hay việc trở thành thủ khoa nhưng ở bất kỳ môn học hay đợt thi nào, em đều cố gắng hết sức để đạt điểm tốt nhất có thể. Trong việc học, nếu không làm được hết sức, em cảm thấy không được vui lắm”, Trang nói và cho rằng mình là mẫu người khá cầu toàn, chỉn chu trong mọi việc.

Ngô Thu Trang (Hà Nội) là thủ khoa ngành Răng - Hàm - Mặt và còn có điểm số tốt nghiệp cao nhất Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với trung bình tích lũy đạt 3,78/4. Ảnh: Thanh Hùng.

Ở mùa tuyển sinh 6 năm trước, cựu nữ sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đạt tổng điểm 27,95 khối B, trúng tuyển vào ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, khi đó lấy điểm chuẩn 27,2.

Trang cho hay, 6 năm trước, em lựa chọn ngành Y theo định hướng của bố mẹ và cũng phù hợp sở thích của bản thân và quá trình học chuyên Hóa những năm phổ thông.

“Khi em học cấp 3, sau một lần phải đi phẫu thuật liên quan đến răng, gặp các bác sĩ với phong thái làm việc đầy chuyên nghiệp, em cảm thấy thích thú với công việc này hơn. Em nhận thấy bản thân phù hợp với ngành y. Em là người cẩn thận, tỉ mỉ, hay để ý đến chi tiết và ngành y cũng đòi hỏi những điều đó”, Trang chia sẻ.

Trang luôn có kế hoạch học tập rõ ràng. Em học theo quá trình, không đợi đến gần thi mới chuẩn bị.

“Ngay từ những buổi học đầu tiên, em luôn ghi lại những kiến thức quan trọng. Như vậy, đến gần ngày thi, trong đầu đã có hệ thống kiến thức và em chỉ việc ôn tập lại chứ không phải đi tìm từ đầu”, Trang nói.

Trang cho rằng, kết quả mình có được hôm nay đến từ việc mình thực sự dành nhiều thời gian cho việc học.

“Em đã có những năm tháng đại học ‘cày cuốc’, tập trung cao độ cho học tập”, Trang nói.

Để dễ nắm bắt kiến thức và theo kịp tiến độ giảng bài trên lớp của thầy cô, trước mỗi buổi học, Trang dành thời gian đọc và tìm hiểu các tài liệu giảng viên gửi trước.

Với những kiến thức mới mẻ, em tìm kiếm thêm thông tin trên mạng để khi lên lớp dễ hiểu và thu nạp kiến thức thầy cô giảng hơn.

“Giờ đây, các công cụ tìm kiếm, đặc biệt AI rất phát triển, hỗ trợ em rất nhiều, từ giải thích kiến thức đến tóm tắt bài học và tiết kiệm thời gian”, Trang chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện những bài tập nhóm, với sự tín nhiệm của các bạn, Thu Trang thường được giao vai trò nhóm trưởng.

Theo Trang, với công việc nhóm, để có kết quả tốt nhất, điều quan trọng là tạo được sự gắn kết và chia sẻ giữa các thành viên. “Ở vai trò trưởng nhóm, ngoài việc điều phối, em luôn cố gắng gắn kết các bạn, cùng nhau xây dựng, góp ý tưởng, để ai cũng thấy được vai trò của mình trong tập thể”, Trang nói.

Với nỗ lực không ngừng, Trang giành học bổng khuyến khích học tập ở 9/12 học kỳ.

Ngoài đạt chứng chỉ IELTS 7.0, Trang cũng rất tích cực trong nghiên cứu khoa học và là đồng tác giả của một nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố giải phẫu đến kết quả nâng xoang kín tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương năm 2025.

Sau 6 năm học ngành y, Trang nhận thấy bản thân thay đổi khá nhiều, đặc biệt là có ý thức hơn về y đức, sự cẩn trọng trong ngành nghề, lĩnh vực mà mình theo đuổi.

“Chỉ có sự cẩn trọng mới giúp hạn chế những tai biến có thể xảy ra, ảnh hưởng đến bệnh nhân”, Trang nói.

Ngô Thu Trang nhận bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Ngoài chuyên môn, Trang cho rằng kỹ năng giao tiếp với người bệnh rất quan trọng.

“Nếu bệnh nhân không tin tưởng, còn nhiều thắc mắc, mơ hồ thì họ sẽ trăn trở, thiếu hợp tác, thậm chí không theo đúng tiến độ điều trị được vạch ra. Để có sự tin tưởng ấy, kỹ năng giao tiếp, chia sẻ của bác sĩ với người bệnh đóng vai trò quan trọng”, Trang chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng, danh hiệu thủ khoa cùng tấm bằng Xuất sắc là kỷ niệm đẹp, song chỉ là thành quả bước đầu. Trong hành trình tiếp theo, em phải tiếp tục cố gắng.

Nói về định hướng trong thời gian tới, Trang cho hay, em đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi nội trú của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, dự kiến diễn ra ngày 12-13/9. Nếu không thành công, em sẽ đăng ký thực tập ở một bệnh viện tại Hà Nội và chuẩn bị cho việc thi chứng chỉ hành nghề.

Dù theo hướng nào, Trang cho hay sẽ cố gắng hết sức để đào sâu kiến thức và rèn luyện thêm kỹ năng lâm sàng, kỹ năng cách giao tiếp để sẵn sàng cho hành trình tiếp theo.