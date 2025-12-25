Ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc diễn ra gần nhất năm 2024 (sự kiện 4 năm tổ chức 1 lần), là vận động viên có chiều cao thấp bé nhất song cô gái nhỏ nhắn này đã “đốn ngã” nhiều đối thủ khác để giành Huy chương Vàng. Lúc này, nữ sinh sinh năm 2010 chỉ cao 1m48 và nặng 40 kg. Trước đó, cô bạn đã lần lượt giành ngôi vị vô địch ở Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện (cũ) và cấp tỉnh.

“Kết quả này khiến nhiều bạn bè, thầy cô trầm trồ, thậm chí có phần bất ngờ bởi là em là một nữ sinh nhỏ nhắn”, Lỷ Thị Thảo chia sẻ.

Hiện Thảo học lớp 10A5 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục tập luyện, theo đuổi bộ môn này.

Thành tích này giúp nữ sinh sinh năm 2010 lọt trong danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương. Chia sẻ với PV VietNamNet, Thảo cho hay rất vui và vinh dự khi được ghi nhận và tuyên dương.

Lỷ Thị Thảo lọt danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương. Ảnh: NVCC.

Nữ sinh bắt đầu biết đến và thích thú với môn Đẩy gậy từ năm lớp 8 ở một đại hội thể thao của Trường Tiểu học và THCS Quảng Thịnh. “Xem anh chị thi đấu, em thực sự thấy thú vị và ấn tượng. Vốn là người thích vận động, tin rằng mình đủ thể lực nên em xin thầy cô được thử sức và theo đuổi từ đó”, Thảo kể.

Theo Thảo, để theo đuổi bộ môn này, quan trọng nhất là kỹ thuật đẩy và em phải rèn luyện cả lực tay lẫn lực chân. Đề rèn thể lực, hằng ngày, cô bạn phải chạy, nhảy dây, chạy cầu thang,...

Thảo cũng thường xuyên tập luyện việc đẩy lốp xe ô tô với đường kính khoảng 1m. “Nếu lốp xe nhẹ, có thể nhờ thêm 1-2 bạn ngồi lên trên đó, còn em cứ thế sẽ vừa dùng gậy đẩy bằng tay vừa có thể đạp bằng chân. Sức nặng khoảng hơn 50kg”, Thảo kể.

Lỷ Thị Thảo (phải) trong một hội thi đẩy gậy. Ảnh: NVCC.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thảo là sau Hội khỏe cấp tỉnh năm 2024, em ăn uống “thả phanh” một chút dẫn đến thừa cân. Để đảm bảo thể trạng tham gia Hội khỏe toàn quốc, ngoài ăn kiêng, Thảo đã phải liên tục mặc áo mưa và chạy bộ để “ép cân” cho đủ đúng hạng cân. “Đó là khoảng thời gian khá vất vả với em, nhưng vì động lực được dự thi cấp quốc gia nên cuối cùng em vẫn kịp hoàn thành việc giảm 5kg”, Thảo chia sẻ.

Nữ sinh cho hay, việc tập luyện và theo đuổi bộ môn này cũng giúp rèn cho em sự kiên trì, cố gắng và bản lĩnh. Thảo luôn tự nhủ phải luôn tích cực nâng cao thể chất, sức khỏe để có thể đẩy được tốt hơn.

Hiện nay, cuối mỗi ngày, sau khi học trên lớp, Thảo vẫn thường xuyên tập luyện để những kỹ năng không bị giảm sút.

Nữ sinh người Dao Lỷ Thị Thảo giành Huy chương Vàng môn Đẩy gậy hạng cân 40-41kg ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Ảnh: NVCC.

Nói về dự định trong tương lai, cô bạn đặt mục tiêu sẽ giành những chiến thắng ở hạng cân nặng hơn tại các hội thi. Hiện nay, em đạt chiều cao 1m50, cân nặng 50kg và hướng tới chinh phục hạng cân 50-52kg.

Nữ sinh dân tộc Dao ước mơ trong tương lai có thể trở thành một giáo viên về thể dục, thể thao. Để làm được điều này, Thảo luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.

“Em cũng muốn nhắn gửi tới các bạn đồng trang lứa không ngừng cố gắng và không chần chừ hay ngại ngần trong việc theo đuổi sở thích và ước mơ”, Lỷ Thị Thảo nói.