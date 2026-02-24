“Chọn theo cha mẹ thì dễ, chọn cho con mới khó”

Hồ Trần Anh Thư là cựu học sinh Trường THPT Thới Lai, xã Thới Lai, Cần Thơ. Cha mẹ của Anh Thư đều làm việc trong lĩnh vực giáo dục và luôn cho phép con được quyền thử - sai, được khám phá điểm mạnh của bản thân và đưa ra lựa chọn theo điều mình tin là đúng.

Nữ sinh còn nhớ mãi một buổi chiều hồi cuối cấp 3, khi đứng trước quyết định quan trọng: Chọn ngành, chọn trường, chọn con đường tương lai. Khi đó, cha Thư đã ngồi lặng một lúc rồi nói: “Nếu lựa chọn theo ước muốn của cha mẹ thì dễ lắm. Nhưng chọn được con đường phù hợp với con thì phải cân nhắc thật kỹ. Cha mẹ đặt niềm tin vào con và cũng sẽ tin vào lựa chọn của con. Chỉ mong sau bốn năm đại học, con có thể tự tin bước vào đời và tự chủ cuộc sống của mình”.

Theo Anh Thư, khoảnh khắc ấy giống như một dấu mốc trưởng thành, giúp cô nhận ra rằng xuất phát điểm không nằm ở nơi mình sinh ra mà nằm ở niềm tin được trao và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thư không xem xuất phát điểm là lợi thế hay bất lợi, mà quan trọng là hiểu rõ và đủ bản lĩnh theo đuổi con đường đã chọn.

Tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Hồ Trần Anh Thư trở thành một trong những sinh viên có điểm số cao nhất trong lịch sử đào tạo của trường.

Môi trường tại Trường THPT Thới Lai cho Anh Thư cơ hội thử sức ở nhiều vai trò. Bên cạnh việc học, cô tham gia các câu lạc bộ, hoạt động Đoàn và các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Những lần làm dự án, tổ chức sự kiện, báo cáo, thuyết trình giúp cô sớm nhận ra bản thân phù hợp với các công việc mang tính hệ thống, tổ chức, phân tích và tối ưu.

“Mình thích những công việc đòi hỏi phải nhìn vào tổng thể, rồi xâu chuỗi từng mảnh lại với nhau”, Anh Thư chia sẻ. Chính từ những trải nghiệm đó, khi tiếp cận ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Thư nhận ra ngành học này xuất hiện đúng lúc bản thân đã sẵn sàng.

Anh Thư khẳng định, mình chọn ngành không vì nó “hot”, mà vì ngành học này trả lời được câu hỏi mà cha cô từng đặt ra: Làm thế nào để bước đi trên một con đường mà bản thân đủ bản lĩnh để trưởng thành cùng nó.

Chọn Bách khoa vì hợp tư duy

Anh Thư bước vào đại học khi chưa hiểu sâu về logistics hay chuỗi cung ứng, nhưng mong muốn theo đuổi một ngành kết hợp kỹ thuật, thiết kế hệ thống và quản lý để phát huy thế mạnh cá nhân.

Tìm hiểu chương trình Kỹ thuật hệ thống công nghiệp - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH Bách khoa TPHCM, cô bị thu hút bởi tính toàn diện của ngành học. Chương trình bao quát các khâu của chuỗi cung ứng, từ thu mua, sản xuất đến vận tải và phân phối, đồng thời tích hợp nền tảng kỹ thuật, tư duy tối ưu hóa, quản lý vận hành và công nghệ như trí tuệ nhân tạo.

“Mình chọn Bách khoa vì đây là môi trường kỹ thuật mạnh, cách học thiên về tư duy hệ thống và phân tích. Mình nghĩ mình hợp với kiểu học đó”, Anh Thư nói. Sau 4 năm, nữ sinh cho biết lựa chọn này vẫn phù hợp với định hướng lâu dài của mình.

Chia sẻ về việc duy trì GPA tuyệt đối, Anh Thư cho rằng điều quan trọng không phải áp lực điểm số mà là cách tiếp cận việc học: Bắt đầu từ mục tiêu hiểu và áp dụng kiến thức, rồi mới hướng tới thành tích.

Anh Thư tham gia cuộc thi hồi sinh viên.

Trong quá trình học, Anh Thư duy trì một số nguyên tắc: Xây nền tảng kiến thức vững, tự diễn đạt lại để kiểm chứng hiểu biết, ưu tiên thực hành và làm việc nhóm hiệu quả, đồng thời chuẩn bị có trọng tâm trước mỗi kỳ thi. “Giữ điểm cao không đến từ bí quyết đặc biệt nào, mà từ việc hiểu thật, thực hành nhiều và chuẩn bị kỹ”, cô chia sẻ.

Trải nghiệm học thuật đáng nhớ nhất của Anh Thư là cuộc thi INTERCHAIN 2024 - sân chơi học thuật về chuỗi cung ứng quy mô toàn quốc tại Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Với cô, đây là lần đầu phải kiểm chứng liệu kiến thức và tư duy hệ thống được rèn luyện ở Bách khoa có tạo lợi thế khi cạnh tranh với sinh viên giỏi từ nhiều trường trên cả nước.

Anh Thư giành ngôi Quán quân. Với cô, chiến thắng không chỉ là một giải thưởng mà còn là dấu mốc khẳng định nền tảng đào tạo đủ vững để bước ra khỏi vùng an toàn và tự tin cạnh tranh.

Thử thách lớn nhất đến vào cuối năm 3, khi trong cùng một tuần cô phải xoay xở giữa bốn nhiệm vụ: Chung kết INTERCHAIN, hoàn thiện bản thảo bài báo khoa học, bài tập lớn chuyên ngành và kỳ thi cuối kỳ.

Khối lượng công việc dày đặc khiến nữ sinh choáng ngợp và có lúc nghĩ đến việc từ bỏ một mục tiêu. Tuy nhiên, bằng cách lập kế hoạch chi tiết và nhận sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, Thư hoàn thành trọn vẹn cả bốn nhiệm vụ. “Mình hoàn thành trọn vẹn cả bốn nhiệm vụ không phải vì giỏi hơn mà vì được nâng đỡ bởi một tập thể rất tử tế”, Anh Thư nói. Bài học lớn nhất em rút ra là biết mở lòng, biết nhờ giúp đỡ và trân trọng những người đồng hành.

Anh Thư tích lũy kỹ năng thực tế theo ba hướng: Chương trình học tại trường gắn với bài toán từ doanh nghiệp; các cuộc thi học thuật yêu cầu xử lý tình huống thực; giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp. Theo cô, ba “lớp học” này bổ trợ cho nhau một cách tự nhiên và giúp cô hình thành kỹ năng nghề vững chắc.

Tại trường, người truyền cảm hứng lớn nhất cho Anh Thư là thầy Nguyễn Đức Duy, giảng viên Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và là người hướng dẫn từ giai đoạn thực tập đến đồ án tốt nghiệp. Cô trân trọng cách thầy giúp sinh viên nhìn ra bản chất vấn đề và trao quyền tự quyết, đúng với tinh thần “growth mindset” (tư duy phát triển).

Sau khi tốt nghiệp, Anh Thư chọn vừa làm vừa tích lũy kỹ năng theo nhu cầu thực tế, hướng tới trở thành người làm nghề có chiều sâu. Khi đủ trải nghiệm, cô mong một ngày quay lại giảng đường như bước tiếp theo trên hành trình phát triển bản thân.