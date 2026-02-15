Dương Thị Thanh Hiền hiện là sinh viên năm 4 khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù chưa tốt nghiệp đại học, Thanh Hiền đã trở thành MC trong các bản tin tiếng Trung của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Để có được cơ hội này, cô gái đến từ tỉnh Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ theo đuổi niềm yêu thích ngôn ngữ.

Học tiếng Trung từ con số 0

Sinh ra ở vùng quê, Thanh Hiền ít có cơ hội tiếp xúc với tiếng Trung. Khi ấy, ngôn ngữ này với cô vừa xa lạ vừa khó tiếp cận.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, Hiền nhận ra tiếng Trung là một ngôn ngữ có phạm vi sử dụng rộng, gắn liền với nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp trong tương lai. Vì thế đầu năm lớp 10, Hiền đã quyết định nghiêm túc theo đuổi ngôn ngữ này và thi khối D04 (Toán, Văn, tiếng Trung).

Dương Thị Thanh Hiền hiện là sinh viên năm 4 Trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Ở giai đoạn đầu, Hiền chọn cách chia nhỏ mục tiêu mỗi ngày, học chậm mà chắc.

“Em từng phát âm sai rất nhiều, nghe chưa quen và tiến bộ khá chậm. Để cải thiện, em duy trì thói quen luyện shadowing (nhại lại theo bản nghe), ghi âm giọng nói để tự sửa lỗi”, Hiền nói.

Để đạt HSK 6 từ năm lớp 12, Hiền hoàn thành 6 cuốn giáo trình Hán ngữ, đồng thời ôn lại bài tập cũ, hệ thống từ vựng và luyện đề thường xuyên.

Khi luyện HSK, Hiền không chỉ chú trọng số câu mình đúng mà còn phân tích nguyên nhân sai để sửa từng lỗi.

Nhờ cách học đó, Hiền xây dựng được nền tảng tiếng Trung vững chắc, đạt HSK 6 với 254 điểm và được xét tuyển sớm vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Với em, đó không chỉ là một thành tích học thuật mà còn là sự khẳng định rằng một học sinh đến từ vùng quê, nếu đủ kiên trì và có phương pháp phù hợp, hoàn toàn có thể chạm tới những mục tiêu lớn”, Hiền nói.

Hiền tích cực tham gia các cuộc thi học thuật. Ảnh: NVCC

Theo Hiền, để duy trì phong độ học tập dài hơi, điều quan trọng nhất là sự bền bỉ, gắn liền với niềm yêu thích thật sự. “Tiếng Trung là một ngoại ngữ khó, đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Nếu chỉ học vì điểm số hay thành tích, người học rất dễ nản lòng và bỏ cuộc giữa chừng”, Hiền nói.

Khi lên đại học, Hiền tiếp tục thi và đạt HSK 8. Hiền cũng tham gia nhiều cuộc thi tiếng Hán và nghiên cứu khoa học để sử dụng tiếng Trung nhiều hơn trong thực tế.

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp Hiền nhận ra rằng ngôn ngữ không chỉ nằm trên sách vở mà cần gắn liền với tư duy, cảm xúc và trải nghiệm sống.

“Bén duyên” với truyền hình

Giữa những lựa chọn quen thuộc của sinh viên Ngoại ngữ là sư phạm hay biên - phiên dịch, Thanh Hiền lại quyết định rẽ sang lĩnh vực truyền thông.

“Em nhận ra rằng ngôn ngữ chỉ thật sự “sống” khi được đặt trong dòng chảy của câu chuyện và sự kết nối giữa con người với con người. Vì thế, em muốn dùng ngôn ngữ để dẫn dắt, kết nối và lan tỏa thay vì chỉ dừng lại ở vai trò người chuyển tải ngôn ngữ”, Hiền nói.

Vì thế, khi biết Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tuyển chọn MC tiếng Trung, Hiền quyết định thử sức. Nữ sinh đã tham gia buổi thử giọng và trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng về phát âm, khả năng xử lý ngôn ngữ cũng như phong thái trước ống kính.

Nhờ nền tảng tiếng Trung vững chắc, Hiền đáp ứng những yêu cầu của chương trình và được lựa chọn. Đến nay, Hiền đã có hơn một năm gắn bó với vai trò MC tiếng Trung, tham gia dẫn và thu âm nhiều bản tin.

“Áp lực lớn nhất với em vẫn là nỗi sợ mắc lỗi. Trong môi trường truyền hình, chỉ cần đọc vấp một từ cũng có thể phải thu lại toàn bộ bản tin. Điều này khiến em không tránh khỏi cảm giác căng thẳng khi đứng trước ống kính máy quay”, Hiền nói.

Để vượt qua áp lực đó, nữ sinh dành nhiều thời gian luyện đọc ở nhà, chú trọng nhịp điệu, kiểm soát hơi thở và cách nhả chữ sao cho rõ ràng, mạch lạc. Hiền cũng thường luyện tập trước gương để điều chỉnh biểu cảm và giữ sự bình tĩnh khi đứng trước máy quay.

Hiền là MC tiếng Trung của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: NVCC

Dù áp lực không nhỏ nhưng mỗi khi thấy gia đình bật tivi lên xem bản tin mình dẫn, Hiền lại cảm thấy hạnh phúc. “Lúc ấy, em nhận ra ngôn ngữ đã đưa mình đi xa hơn rất nhiều so với những gì mình từng tưởng tượng”, Hiền nói.

Dẫu vậy, Thanh Hiền cho biết chưa bao giờ cho phép mình hài lòng với hiện tại. Trong tương lai, Hiền mong muốn phát triển theo hướng truyền thông - giáo dục, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ kết nối và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hiền cũng muốn học cao hơn và xây dựng các dự án cộng đồng gắn với tiếng Trung. “Thông qua đó, em muốn giúp người học tiếp cận ngoại ngữ theo hướng thực tế, chủ động và bền vững hơn, đồng thời bản thân cũng được học hỏi và trưởng thành trong quá trình này”, Hiền chia sẻ.