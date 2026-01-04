Ở mùa tuyển sinh năm 2025, Cà Thị Thái Nhi (sinh năm 2006, cựu học sinh Trường THPT Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên) đạt 27,5 điểm ở tổ hợp khối C (Văn 8,75; Lịch sử 10 và Địa lý 8,75). Sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh, Nhi đạt tổng 28,4 điểm, trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử (điểm chuẩn 28,31) - ngành học thuộc nhóm top đầu của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Thành tích này cũng giúp Thái Nhi lọt vào danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương. “Em cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi góp mặt trong số các cá nhân được chọn tuyên dương”, Thái Nhi chia sẻ.

Cà Thị Thái Nhi (dân tộc Hà Nhì) lọt danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Thái Nhi cho hay, tiếp nối truyền thống gia đình khi bố là giáo viên, em muốn trở thành một cô giáo trong tương lai. Sinh ra trên mảnh đất lịch sử Điện Biên, từ nhỏ Thái Nhi đã được nghe nhiều câu chuyện, sự kiện gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều đó nuôi dưỡng trong em niềm yêu thích và mong muốn theo học ngành Sư phạm Lịch sử.

Theo Thái Nhi, để có được điểm 10 môn Lịch sử ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đòi hỏi em phải đầu tư thời gian học tập, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Không chỉ lĩnh hội kiến thức từ các thầy cô giáo trên lớp, Nhi còn dành thời gian tự tìm hiểu và đọc thêm sách khi ở nhà. “Em cũng lên mạng xem những bài giảng của các thầy cô khác ngoài trường để tiếp nhận thêm kiến thức. Cùng với đó, việc luyện làm nhiều đề trước mỗi kỳ thi để củng cố kiến thức và bản lĩnh là rất quan trọng”, Thái Nhi chia sẻ và cho hay những điều này cũng được em tiếp tục áp dụng ở bậc đại học.

Cô nữ sinh người Hà Nhì trong khu lưu niệm "Vườn Cây Tiến Sĩ" thuộc khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nơi đang theo học. Ảnh: NVCC.

Nữ sinh người Hà Nhì chia sẻ, bước vào môi trường đại học, được gặp và tiếp xúc với nhiều bạn giỏi và năng động, em càng ý thức rõ và tự nhủ bản thân cần phấn đấu nhiều hơn.

“Em học các bạn từ những cách trình bày, nêu ý kiến, quan điểm trong lớp,... Môi trường đại học cho em nhiều bài học thực tế hơn và thực sự em học hỏi được rất nhiều điều”, Thái Nhi nói.

Theo học một trong những trường đại học sư phạm top đầu cả nước, đặc biệt ngành Sư phạm Lịch sử, Thái Nhi muốn trang bị cho mình kiến thức chuyên môn vững chắc cùng kỹ năng và phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp để sau này trở thành giáo viên dạy Lịch sử một cách hấp dẫn. Từ đó giúp học sinh yêu thích môn học, hiểu đúng, nhớ sâu kiến thức.

“Lý do em lựa chọn ngành học này một phần cũng bởi mong muốn cải thiện phương pháp dạy học môn Lịch sử hiện nay. Trong thực tế, việc dạy Lịch sử ở các trường học còn nặng về học thuộc lòng, ít tạo hứng thú, khiến nhiều học sinh cho rằng Lịch sử là môn khô khan. Em mong muốn sau này có thể áp dụng những phương pháp dạy học sinh động hơn như kể chuyện, phân tích nguyên nhân – kết quả, gắn lịch sử với đời sống thực tế; sử dụng hình ảnh, tư liệu, phim tài liệu, tổ chức thảo luận nhóm hay nhập vai nhân vật lịch sử. Em tin rằng khi phương pháp dạy học được đổi mới, Lịch sử sẽ là một môn học dễ hiểu, dễ nhớ và hấp dẫn, từ đó giúp học sinh yêu thích môn học và thêm trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc”, nữ sinh chia sẻ.

Hiện tại, Thái Nhi thuê trọ ở gần trường và tập làm quen với cuộc sống tự lập, cách quản lý chi tiêu hợp lý đến mở rộng các mối quan hệ khi không có bố mẹ bên cạnh.

Cô gái dân tộc Hà Nhì hy vọng có thể tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp để sau này trở thành một giáo viên dạy Lịch sử một cách hấp dẫn.

Nữ sinh cho hay, sau khi tốt nghiệp đại học, em muốn trở về nơi mình sinh ra và lớn lên để công tác và góp phần mang lại tri thức cho các bạn trẻ vùng cao, nâng cao chất lượng giáo dục của quê hương mình.

“Em muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng ngoài phấn đấu, nỗ lực, hãy tự tin và vững tin hơn trong hành trình theo đuổi ước mơ, đam mê của mình, để có thể chạm tay tới những thành tích cao trong học tập cũng như cuộc sống”, nữ sinh chia sẻ.