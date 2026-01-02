Cơ duyên đến với môn Ngữ văn và ngành Sư phạm

Cô bạn sinh năm 2007 từng là học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng). Cơ duyên đến với môn Ngữ văn bắt đầu từ giữa năm lớp 10, khi Thảo Linh được cô giáo truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê với môn học.

“Em nhận ra Ngữ văn còn rất nhiều điều để khám phá và giúp em nhìn cuộc sống ý nghĩa, đẹp đẽ hơn. Vì vậy, em muốn thử sức mình”, Thảo Linh chia sẻ.

Năm lớp 12, Linh liên tục giành giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nhờ đó, cô bạn được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - ngôi trường hàng đầu về đào tạo sư phạm của cả nước.

Thành tích này cũng giúp Linh lọt vào danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.

“Em rất bất ngờ, phấn khởi và tự hào khi được chọn góp mặt tại sự kiện tuyên dương. Với học sinh vùng cao chúng em, việc được động viên, khích lệ học tập là một nguồn động lực lớn lao, cũng như giúp nuôi dưỡng niềm tự hào về dân tộc mình. Đây thực sự là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời em”, Thảo Linh chia sẻ.

Thảo Linh cho biết, em lựa chọn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vì đây là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước, nơi có thể giúp em hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên. Linh đang theo học lớp chất lượng cao của khoa Ngữ văn.

“Em nghĩ quãng thời gian học tiếng Anh trước đây sẽ không uổng phí. Nó giúp em có thêm lợi thế trong việc tiếp cận thông tin và chắc chắn sẽ hỗ trợ em trong công việc giảng dạy sau này”, nữ sinh chia sẻ.

Điều quan trọng là được cống hiến hết mình

Là cô gái người Nùng, đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Thảo Linh cho rằng một trong những cách học hiệu quả nhất là nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trước khi bắt tay vào học.

“Bởi nếu không hiểu mình đang thiếu gì, thì dù có chăm chỉ đến đâu, kiến thức tiếp thu được cũng khó được ‘đặt đúng chỗ’ và phát huy tác dụng”, Linh chia sẻ.

Nhờ nỗ lực và lựa chọn cách học phù hợp, bên cạnh thành tích ở môn Ngữ văn, Thảo Linh còn đạt nhiều giải thưởng ở các lĩnh vực khác. Cô từng giành hai giải Ba tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông ở khối 11 và khối 12 (năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025); cùng giải Nhì tại cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

Không chỉ xuất sắc trong học tập, Thảo Linh cũng rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào của Đoàn, hội. Trong những năm bậc THPT, cô bạn thường xuyên cùng Đoàn trường thực hiện các hoạt động và công tác tuyên truyền, giáo dục cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Cô từng là Phó chủ nhiệm kiêm Trưởng Ban Đối ngoại của Câu lạc bộ Truyền thông; Trưởng Ban Truyền thông của Câu lạc bộ STEAM và được nhận danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc” do Đoàn Trường THPT Chuyên Cao Bằng trao tặng.

Khi trở thành sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Thảo Linh cũng tích cực tham gia các hoạt động. Hiện, cô bạn là thành viên của 2 câu lạc bộ trực thuộc khoa. Mới đây, hồi tháng 8/2025, cô bạn đã chính thức được kết nạp Đảng viên.

Thảo Linh gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ người dân tộc thiểu số rằng mỗi người đều có những khả năng riêng, không nên để hoàn cảnh khó khăn giới hạn bước chân của mình. Trong bối cảnh “thế giới phẳng”, cơ hội tiếp cận tri thức ngày càng bình đẳng, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, các em càng có thêm động lực để theo đuổi ước mơ. Theo nữ sinh, điều quan trọng nhất vẫn là nội lực của mỗi người: Dám tin, dám ước mơ và quyết tâm khẳng định bản thân.

Thảo Linh cho biết hiện em chưa đặt ra điểm dừng cụ thể cho con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy vậy, em luôn giữ trong mình tinh thần: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Dù làm việc ở quê nhà hay bất cứ đâu, điều quan trọng với em là được cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển chung của đất nước.

Về dự định sắp tới, Linh đặt mục tiêu tập trung hoàn thành thật tốt chương trình đại học. Bên cạnh đó, em mong muốn kết nối với các bạn trẻ tại địa phương để thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng mềm nhằm chuẩn bị một hành trang vững vàng cho hành trình trở thành giáo viên trong tương lai.