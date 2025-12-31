Năm 2026, Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh bằng 6 phương thức, gồm:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các tổ hợp môn như sau:

Tổ hợp môn xét tuyển theo mã tổ hợp như sau:

Như vậy, so với năm ngoái, năm 2026, trường đã “xóa sổ” 10 tổ hợp xét tuyển ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (gồm: A02, D09, X02, X04, X06, X12, X16, X25, X26, X46). Ngược lại, thêm 3 tổ hợp mới (D11, D12, D53).

- Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2026

- Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ)

- Xét tuyển qua phỏng vấn, đánh giá thí sinh.

Năm 2026, trường tuyển 800 chỉ tiêu cho 9 ngành/chương trình đào tạo đại học. Chi tiết như sau:

Các ngành học/chương trình đào tạo của trường có học phí là 58 triệu đồng/năm; riêng ngành Kỹ thuật xây dựng có học phí 35 triệu đồng/năm.

Nhà trường cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học nếu sinh viên hoàn thành đúng kế hoạch đào tạo chuẩn. Trường thu học phí theo kỳ, mỗi năm 2 học kỳ. Học phí chưa bao gồm lệ phí tuyển sinh, nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và phí của các dịch vụ gia tăng phát sinh khác hoặc sinh viên không hoàn thành đúng kế hoạch đào tạo chuẩn.

Trường ĐH Việt Nhật cũng dành tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí hàng năm để cấp học bổng khuyến khích học tập. Các sinh viên đạt kết quả đầu vào và thành tích học tập xuất sắc theo từng học kỳ được nhận học bổng, chiếm khoảng 20% tổng số sinh viên của từng khóa. Ngoài ra, trường còn có các loại học bổng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ theo từng học kỳ...

Để nắm rõ các điều kiện, tiêu chí, cách thức quy đổi... thí sinh và phụ huynh có thể xem tại đây.