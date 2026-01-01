Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có nghị quyết thông qua đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học. Theo đó, Hội đồng trường này nhất trí việc mở 7 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Huấn luyện thể thao, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học, Giáo dục học, Địa lí học, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng giao hiệu trưởng nhà trường tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo đối với các ngành này.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của trường là tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tổ chức, trong đó có việc thành lập mới và vận hành hiệu quả các trường trực thuộc; cải cách bộ máy.

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của trường, các quy chế về đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm,... theo quy định của Luật Giáo dục Đại học.

Cùng với đó, tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh gồm: Thi Đánh giá năng lực năm 2026, thi học sinh giỏi ĐH Sư phạm, các kỳ thi tuyển sinh của hệ thống giáo dục phổ thông,... đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng tuyển sinh.

Ngoài ra, trường cũng sẽ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung nghiên cứu về Al trong dạy học và giáo dục; thúc đẩy hội nhập quốc tế; triển khai xây dựng “Mạng lưới toàn cầu đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên”,...