Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi Sanae trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Trước đó, bà Takaichi sang thăm Việt Nam vào tháng 1/2020 trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tin Truyền thông của Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam mới kiện toàn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki vừa cho biết chuyến thăm thể hiện sự coi trọng mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam của bản thân Thủ tướng Takaichi cũng như của Chính phủ Nhật Bản.

Mục đích của chuyến thăm là xây dựng mối quan hệ tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá lại quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mà Nhật Bản và Việt Nam đã thúc đẩy trong thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác nhận lại những nội dung hợp tác trọng yếu trong thời gian tới như kinh tế, năng lượng và giao lưu nhân dân...

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỷ USD (năm 2025), tăng gấp đôi so với năm 2014 (27,4 tỷ USD). Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai nước tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 1 năm nay, kim ngạch thương mại hai nước đạt 4,87 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính lũy kế đến ngày 31/1, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong 3 tháng đầu năm, đã có khoảng 14.000 người Việt sang Nhật Bản làm việc - duy trì vị thế dẫn đầu trong các quốc gia có lao động tại Nhật.

Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới chính thức đưa tiếng Nhật vào giảng dạy ở bậc trung học cơ sở từ năm 2003, tiểu học từ năm 2019. Nhật Bản là một trong những nước viện trợ lớn nhất cho ngành giáo dục - đào tạo của Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ ODA.

­­Hợp tác địa phương được thúc đẩy mạnh mẽ, các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản đã ký hơn 110 văn bản hợp tác.

Năm 2025, khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt hơn 810.000 lượt, khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt khoảng 680.000 lượt người.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đạt hơn 680.000 người (đứng thứ 2). Người Việt Nam hiện sinh sống, làm việc và học tập trên khắp 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Nhật Bản. Hiện có trên 40 hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.