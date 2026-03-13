Sinh năm 1977, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại TPHCM. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, bà là Giám đốc Sở Du lịch TPHCM trong 5 năm (2020-2025).

Trong giai đoạn bà Hoa đứng đầu ngành du lịch, thành phố đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là việc phục hồi lượng khách và doanh thu du lịch sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, với nhiều sáng kiến và nỗ lực đổi mới, bà cùng tập thể Sở Du lịch TPHCM đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Đáng chú ý, vào năm 2023, thành phố đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 35 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 160.000 tỷ đồng. Con số này đạt cao nhất trong vòng 5 năm, từ 2019-2023.

Dữ liệu trên không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của ngành du lịch thành phố hậu đại dịch mà còn cho thấy hiệu quả của nhiều chính sách, chương trình và sản phẩm du lịch được triển khai trong giai đoạn này.

Thời điểm đó, ‘nữ tướng’ du lịch TPHCM đã thúc đẩy các hoạt động mới như phát triển du lịch văn hóa - ẩm thực, kinh tế ban đêm, du lịch đường sông hay các lễ hội du lịch đặc sắc. Đây là hàng loạt hoạt động làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi tới địa phương và thu hút thêm lượng lớn khách du lịch.

Nhờ đó, TPHCM được vinh danh là “Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á”, “Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa tiếp xúc cử tri TPHCM trước bầu cử. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao

Du lịch không phải chỉ dành cho người có nhiều tiền

Là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nêu triết lý hành động là: Quản lý nhà nước không chỉ là ban hành chính sách trên giấy mà phải hành động để biến tiềm năng thành sinh kế, mang lại bát cơm, manh áo và thu nhập bền vững cho người dân.

Ngoài ra, bà quan niệm, du lịch không chỉ dành cho một bộ phận người dân có thu nhập cao. Do đó, phát triển du lịch phải theo hướng bao trùm, để mọi tầng lớp nhân dân đều có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm du lịch.

Do đó, nếu được trở thành đại biểu Quốc hội, nữ ứng viên cam kết tập trung vào 5 điểm trọng tâm trong chương trình hành động của mình.

Thứ nhất là làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Bà sẽ thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và trung thực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con đến diễn đàn Quốc hội. Đồng thời, bà cam kết đeo bám, giám sát đến cùng việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri.

Thứ hai là kiến tạo thể chế, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bà sẽ đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm và du lịch dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng mới cho các đô thị công nghiệp.

Thứ ba là lấy nguồn lực doanh nghiệp phụng sự quê hương. Bà cam kết làm cầu nối bao tiêu, đưa nông sản sạch, sản phẩm OCOP do người nông dân làm ra vào chuỗi hệ thống nhà hàng, khách sạn thuộc doanh nghiệp bà điều hành.

Thứ tư là bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Là người từng nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, bà cho biết bản thân thấu hiểu những góc khuất phía sau sự phát triển. Do đó, bà sẽ quyết liệt lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào lập pháp; kiên quyết bảo vệ, chăm lo cho người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ năm là không để ai bị bỏ lại phía sau. Bà Hoa cam kết trực tiếp kết nối, huy động các nguồn lực để mở rộng quy mô các chương trình thiện nguyện mang tính dài hạn. Bà muốn cùng địa phương tạo sinh kế bền vững, hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và giảm bớt khó khăn cho hàng chục nghìn công nhân xa quê.

"Những lời hứa với cử tri không phải là lý thuyết suông. Thay vào đó, lời hứa được bảo chứng bằng cả quá trình công tác, bằng tư duy làm thật, hiệu quả thật và bằng chính nguồn lực thực tiễn của đơn vị mà tôi đang trực tiếp điều hành" - nữ ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 cam kết.