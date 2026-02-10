Cuộc xung đột giữa Cristiano Ronaldo và giải VĐQG Saudi Arabia – Saudi Pro League – đang thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới bóng đá.

Trong số đó có Toni Kroos, cựu tiền vệ Real Madrid và là đồng đội cũ của Ronaldo.

Kroos vừa chia sẻ quan điểm về vấn đề của trong podcast riêng Einfach mal Luppen, thực hiện cùng em trai Felix Kroos.

Ronaldo nhận được sự ủng hộ của Kroos. Ảnh: Al Nassr

Trong những phát biểu thẳng thắn, Kroos bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với CR7, đồng thời ghi nhận vai trò của anh trong sự phát triển của giải đấu.

“Giải Saudi là một hiện tượng kỳ lạ. Trước khi Cristiano Ronaldo đến, chẳng ai nghe nói về nó, và giờ họ lại thiếu tôn trọng chính người đã đưa mình lên bản đồ bóng đá thế giới.

Nếu Cristiano rời đi vào ngày mai, giải đấu này sẽ mất toàn bộ sức hút. Không có Ronaldo, chẳng ai xem giải Saudi”.

Đó không phải lời ca ngợi duy nhất anh dành cho người đồng đội cũ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây cùng huyền thoại bóng đá Brazil Romario, Kroos cũng dành nhiều từ ngữ đẹp cho CR7.

“Cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chơi cùng là Cristiano Ronaldo”, Kroos nhấn mạnh.

“Cristiano ghi nhiều bàn thắng hơn số trận anh ấy thi đấu cho Real Madrid”.

Đây là động thái mới nhất trong làn sóng bảo vệ quan điểm của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Phong trào này khởi phát từ chính các CĐV Al Nassr, khi họ giương tấm biểu ngữ mang số áo 7 trong trận gặp Al Ittihad.

Bên cạnh đó, các đồng đội ủng hộ Ronaldo thông qua việc ăn mừng bàn thắng của Ângelo theo phong cách đặc trưng của chủ nhân 5 Quả bóng vàng.