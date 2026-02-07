Al Nassr tiếp đón Al Ittihad trên sân nhà ở vòng 21 Saudi Pro League trong bối cảnh tiếp tục thiếu vắng Cristiano Ronaldo.

Bên kia chiến tuyến, tân binh En Nesyri được HLV Al Ittihad tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Mane mở tỷ số muộn cho Al Nassr - Ảnh: CLB

Felix bên phía Al Nassr và Sadio Mane đều có thời cơ dứt điểm thuận lợi, trong khi Al Ittihad cũng đáp trả bằng những pha lên bóng sắc nét, nhưng sự chính xác vẫn là điều còn thiếu.

Hiệp một diễn ra giằng co khi Al Ittihad tấn công khá mạnh mẽ ở nửa đầu thời gian, trước khi Al Nassr dần chiếm lại thế trận và liên tục gây sức ép. Dù vậy, 45 phút đầu tiên vẫn khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, Al Nassr duy trì nhịp độ tấn công và kiên trì tìm kiếm bàn mở tỷ số. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 85, khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay của hậu vệ Al Ittihad. Trên chấm 11m, Sadio Mane dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc.

Angelo ăn mừng bàn ấn định chiến thắng cho Al Nassr - Ảnh: CLB

Bị dẫn bàn, Al Ittihad buộc phải dâng cao đội hình, thậm chí thủ môn Rajkovic cũng tham gia tấn công. Điều đó mở ra khoảng trống để Al Nassr kết liễu trận đấu ở phút bù giờ, khi Angelo solo từ giữa sân rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Ghi bàn: Mane (phạt đền) 85', Angelo 90+5'

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento, Al Ghannam, Simakan, Martinez, Al Amri, Coman, Brozovic, Al Khaibari, Mane, Felix, Angelo

Al Ittihad: Rajkovic, Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj, Fabinho, Diaby, Doumbia, Aouar, Al Julaydan, En Nesyri