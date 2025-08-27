Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng nay khiến nước bùn đục ngầu từ ngọn đồi bên cạnh tràn xuống khu đô thị Green Bay, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Ghi nhận vào sáng 27/6, tại khu đô thị Green Bay, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, nhiều đoạn đường bị ngập nước bùn kèm rác. Mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng khiến nước từ ngọn đồi gần đó chảy xuống khu đô thị.
Người dân ở đây cho biết, lần đầu thấy cảnh ngập ở khu đô thị này mà nước bùn đục ngầu khiến họ phải lội bì bõm như vậy.
Người dân chủ động rọn rác tại các nắp cống thoát nước để khơi thông dòng chảy. Ảnh: Phạm Công
Hiện tại, tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh, mây đối lưu đang phát triển, tiếp tục gây mưa vừa, mưa to kèm giông. Một số nơi như Uông Bí, Đồn Sơn, Bến Triều, Bãi Cháy... có mưa to đến rất to.
Theo đánh giá của Đài Khí tượng - Thủy văn Quảng Ninh, cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở cấp 1. Nguy cơ ngập lụt có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ tại một số tuyến phố, tuyến đường, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện.
Ngoài ra, mưa lớn có thể gây sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, làm hư hỏng công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất cũng như kinh tế - xã hội.