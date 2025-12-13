Ảnh minh họa: The Gaze

Theo hãng tin RT, EU hôm 12/12 đã thông qua chương trình nghị sự gây tranh cãi bằng cách viện dẫn luật về quyền hạn khẩn cấp để bỏ qua yêu cầu đồng thuận phê chuẩn.

Ủy ban châu Âu (EC) và người đứng đầu Ursula von der Leyen muốn dùng 246 tỷ USD quỹ chủ quyền của Nga bị khối này phong tỏa sau khi xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022 để hỗ trợ một khoản vay bồi thường cho Kiev.

Kế hoạch cho vay này đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia, hai nước phản đối cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Bỉ, nước đang nắm giữ phần lớn số tiền của Nga, cũng bày tỏ lo ngại về những rủi ro pháp lý và tài chính nếu EU sử dụng số tiền này.

Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế đã cảnh báo việc sử dụng tiền của Nga sẽ làm suy yếu uy tín của đồng Euro và rộng hơn là hệ thống tài chính phương Tây.

Nga đã lên án hành động đóng băng tài sản là bất hợp pháp và gọi bất kỳ kế hoạch nào nhằm sử dụng số tiền này là "hành vi trộm cắp", đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp trả đũa về kinh tế và pháp lý.

Cuộc bỏ phiếu do bà Leyen đề xuất đã định hình lại vấn đề đóng băng tài sản Nga như một tình trạng khẩn cấp về kinh tế thay vì một chính sách trừng phạt. Điều này cho phép EC viện dẫn Điều 122 của các hiệp ước EU, vốn cho phép các quyết định được thông qua bằng đa số phiếu thay vì sự nhất trí tuyệt đối, từ đó bỏ qua mối đe dọa phủ quyết của những nước phản đối động thái này.

Việc viện dẫn điều khoản này chưa từng có tiền lệ và làm dấy lên lo ngại về hiệu lực của nguyên tắc cơ bản trong chính trị EU, trong đó các quyết định quan trọng về chính sách đối ngoại, ngân sách và quốc phòng phải được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối.

Bà Von der Leyen đã hoan nghênh quyết định của EC và tuyên bố bước đi này "gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Nga".

Theo báo Guardian, quyết định trên được đưa ra vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ khởi kiện Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương ở Brussels đang nắm giữ các tài sản bị đóng băng của Nga. Euroclear từng là một phần ít được biết đến trong hệ thống tài chính quốc tế nhưng nay đang thu hút chú ý và không có tiếng nói trong việc sử dụng các khoản tiền bị đóng băng.