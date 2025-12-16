Theo đài RT, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev ngày 15/12 đã cảnh báo về việc Mỹ bị tổn hại lợi ích khi châu Âu muốn sử dụng tài sản đóng băng của Moscow để tài trợ cho Ukraine.

"EU muốn cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường, được đảm bảo bằng tài sản Nga nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng tăng của Kiev. Động thái này sẽ làm suy yếu hệ thống dự trữ quốc gia hiện tại, đồng thời đẩy chi phí lên cao đối với tất cả các bên tham gia hệ thống tài chính toàn cầu. Cần lưu ý rằng hệ thống này được xây dựng xung quanh lợi ích của Mỹ", ông Dmitriev cho biết.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Quan chức Nga cáo buộc hành vi của EU là "trộm cắp" và Moscow sẽ thắng kiện để giành lại tài sản. "Các nước EU sẽ phải trả hóa đơn cho Ukraine. EU, đồng euro và Euroclear sẽ chịu thiệt hại", ông Dmitriev nói.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện Euroclear lên Tòa Trọng tài Moscow, đồng thời yêu cầu công ty Bỉ này bồi thường thiệt hại 18,2 nghìn tỷ Rúp (khoảng 229,36 tỷ USD). Euroclear là công ty đang nắm giữ khoảng 185 tỷ Euro (217 tỷ USD) tài sản Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của châu Âu.

"Việc EU muốn sử dụng tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine là bất hợp pháp, vi phạm nguyên tắc miễn trừ chủ quyền đối với tài sản", thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga nêu rõ.

Theo giới quan sát, nếu thắng kiện, Ngân hàng Trung ương Nga có thể nhắm đến tài sản của Euroclear ở những quốc gia mà Điện Kremlin coi là "thân thiện" để bù đắp thiệt hại.