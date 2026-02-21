Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 27
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
21/02/2026 22:00:00 Aston Villa - Leeds FPT Play
21/02/2026 22:00:00 Brentford - Brighton FPT Play
21/02/2026 22:00:00 Chelsea - Burnley FPT Play
22/02/2026 00:30:00 West Ham - Bournemouth FPT Play
22/02/2026 03:00:00 Manchester City - Newcastle FPT Play
22/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Liverpool FPT Play
22/02/2026 21:00:00 Sunderland - Fulham FPT Play
22/02/2026 21:00:00 Crystal Palace - Wolves FPT Play
22/02/2026 23:30:00 Tottenham - Arsenal FPT Play
24/02/2026 03:00:00 Everton - Manchester United FPT Play