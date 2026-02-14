Ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT các địa phương đã xử lý 117 trường hợp ô tô khách chở quá số người theo quy định, trong đó có trường hợp chở số hành khách vượt gấp 3,5 lần mức cho phép.

Theo Cục CSGT, vào khoảng 0h24 cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 26B-XXX.23 do tài xế Vũ Anh T. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đang chở 73 người, trong khi chỉ được phép chở tối đa 22 hành khách. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện xe chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và không có phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

Hành khách ngồi, nằm la liệt ở sàn ô tô. Ảnh: CACC

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản xử phạt tài xế Vũ Anh T. với các lỗi trên, tổng số tiền phạt 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 198 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 0h30 cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ô tô 24F-XXX.08 do tài xế Khổng Như H. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển vi phạm lỗi chở quá số người quy định (66 người/36 chỗ). Đồng thời, thiết bị giám sát hành trình của ô tô này cũng không hoạt động.

Nhiều hành khách phải ngồi ở sàn xe. Ảnh: CACC

Tài xế Khổng Như H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 65 triệu đồng và trừ 4 điểm trên GPLX. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 162 triệu đồng.

Đại diện Cục CSGT cho biết, hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp làm gia tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông… có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.