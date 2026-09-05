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Ngày 5/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã thông tin rộng rãi về việc giám sát khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Quốc lộ 45 tại hai điểm là Km219 và Km326. Đây là những điểm có biển báo và vạch kẻ đường xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn, có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm.

“Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn phớt lờ các thông tin cảnh báo này”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Đáng chú ý, vào 13h19 ngày 4/9, tại Km326, xe bán tải màu xám, biển số 29C-X22.XX, không chấp hành khoảng cách an toàn, thực hiện chuyển làn khi cách đuôi xe tải dưới 25m, trong khi đang di chuyển với tốc độ 78km/h.

Hình ảnh trích xuất từ camera trên tuyến.

“Mặc dù cùng chiều, đường chỉ có 2 xe, đủ điều kiện chuyển làn từ xa nhưng người lái xe bán tải không thực hiện mà chọn cách bám sát đuôi xe tải rồi mới chuyển làn”, đại diện Cục CSGT cho biết và khuyến cáo nếu xe tải phanh đột ngột, rất dễ xảy ra va chạm.

Lực lượng CSGT theo dõi camera tại trung tâm giám sát. Ảnh: Đình Hiếu

Theo phân tích của Cục CSGT, ở tốc độ 100km/h, mỗi giây xe di chuyển được khoảng 28m. Với khoảng cách 100m, chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống, đây là khoảng thời gian tối thiểu để giữ an toàn.

Đồng thời, thống kê cũng cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ việc không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến dồn toa hàng loạt.

Cùng ngày, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết đã gửi thông báo phạt nguội tới chủ xe vi phạm.

Theo Nghị định 168, mức phạt cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn là 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; trường hợp gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.