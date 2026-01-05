Ngày 5/1, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay đua xe trái phép.

Tại các cửa ngõ trọng điểm như cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và TPHCM – Trung Lương, dù lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng nhờ phương án phân luồng chủ động giữa Phòng CSGT và Cục CSGT (Bộ Công an) tình hình giao thông cơ bản được kiểm soát. Các tuyến huyết mạch khác như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1 vẫn thông thoáng hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua. Ảnh: CSGT

Tại khu vực trung tâm, hoạt động tham quan, vui chơi của người dân và du khách diễn ra an toàn. Đáng chú ý, lực lượng chức năng không ghi nhận tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Theo thống kê từ ngày 31/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, hơn 940 trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX, hơn 1.700 trường hợp bị trừ điểm GPLX; tạm giữ 13 ô tô, hơn 4.200 mô tô và hơn 200 phương tiện khác.

Các lực lượng phối hợp bảo đảm 100% quân số trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: CSGT

Đáng chú ý, công tác kiểm soát nồng độ cồn và chất kích thích được triển khai nghiêm ngặt, qua đó lập biên bản xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm tốc độ và 17 trường hợp chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng xe.

Đối với giao thông đường thủy, Phòng CSGT Công an TPHCM cũng đã xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm.

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng sẽ tiếp tục duy trì 100% quân số tại các điểm nóng giao thông, tập trung bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề.