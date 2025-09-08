1h45 ngày 9/9, sân Nagyerdei (Hungary):

Trận đấu thứ hai của Italia với Gennaro Gattuso mang ý nghĩa rất quan trọng, khi đối đầu với Israel, đối thủ chính cạnh tranh vị trí nhì bảng I vòng loại World Cup 2026 với họ.

Màn ra mắt của Gattuso có thể xem là tích cực về mặt kết quả. Italia nhập cuộc chật vật trước khi bùng nổ với 5 bàn thắng, khi hàng công được dẫn dắt bởi Mateo Retegui.

Italia có chiến thắng quan trọng trước Estonia. Ảnh: ANSA

Chiến thắng vang dội trước Estonia đã tiếp thêm sức mạnh cho Italia, cũng như giúp Gattuso phần nào xua tan những hoài nghi từ khi được bổ nhiệm thay Luciano Spalletti.

Tuy vậy, phía trước vẫn còn là những thử thách rất lớn đang chờ đợi nhà vô địch World Cup 2006.

Có thể nói, đó là hệ lụy từ người tiền nhiệm Spalletti. Thất bại nặng nề trước Na Uy và chiến thắng Moldova 2-0 đã đẩy Azzurri vào tình thế khó khăn nhất.

Con đường duy nhất của Italia, đội 4 lần vô địch World Cup, là giành chiến thắng trong mọi trận đấu còn lại tại vòng loại, bao gồm trận lượt về với Na Uy vào tháng 11.

Chỉ khi đó, Azzurri mới có thể mơ về một suất trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Ngoài việc đánh bại đội bóng của Erling Haaland, nhiệm vụ với thầy trò HLV Gattuso là lật ngược hiệu số bàn thắng bại hiện tại có sự chênh lệch rất cao: +4 so với +11 của đối thủ.

Ở trận Estonia vừa qua, Gattuso chọn lối chơi với bộ đôi tấn công Moise Kean và Retegui – một người thiên về sức mạnh và người còn lại là sự tinh tế.

Trước đây, Kean và Retegui thường xuyên thay phiên nhau đá chính. Giờ đây, trong giai đoạn mới của đội tuyển, họ cho thấy khả năng kết hợp tạo thành cặp đôi tấn công ăn ý.

Gattuso muốn nâng cao tinh thần cho Italia. Ảnh: Azzurri

Gattuso không loại trừ khả năng sử dụng cặp trung phong này trong trận đấu khó khăn hơn nhiều, với mục tiêu 3 điểm.

“Chúng tôi phải rất, rất cẩn thận với Israel. Họ là đội tuyển chất lượng, có những pha chuyển đổi trạng thái tốt”, Gattuso nhận xét. “Họ có năng lượng, sự nhanh nhẹn và kỹ thuật”.

Yêu cầu của Gattuso là tinh thần và niềm tự hào khi khoác áo Thiên thanh. “Tôi muốn mang đến sự nhiệt huyết, để các cầu thủ tập luyện với nụ cười trên môi, đặt ít áp lực lên họ nhất có thể”.

Tinh thần ấy được cả đội tiếp nhận, như lời Sandro Tonali: “Cả đội cùng nhau vui vẻ. Chúng tôi được khơi dậy khát khao và đam mê. Trước đây, chúng từng có phẩm chất này, nhưng ở mức thấp. HLV đang giúp chúng tôi khơi dậy niềm vui”.

Lực lượng:

Israel: Dia Saba, Goldberg, Niv Eliasi chấn thương.

Italia: Scamacca, Matteo Gabbia, Buongiorno chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Israel (4-2-3-1): Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Dor Peretz, Eliel Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Baribo.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.

Tỷ lệ trận đấu: Italia chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Italia thắng 2-1.