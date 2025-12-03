Theo báo Guardian, đây được coi là nỗ lực chưa từng có của Tổng thống Mỹ Trump nhằm đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm.

"Bất kỳ ai nhận 'lệnh ân xá', 'giảm án' hay bất kỳ văn bản pháp lý nào được ký theo cách này, xin lưu ý rằng văn bản đó đã hoàn toàn bị hủy bỏ và không còn giá trị pháp lý", ông Trump tuyên bố hôm 2/12.

Theo Fox News, trước khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Biden đã ban hành một số lệnh ân xá cho các thành viên gia đình và giảm án cho hàng loạt phạm nhân ma túy không bạo lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thiết bị "bút tự động" (autopen). Ảnh: Fox News

Động thái mới của ông Trump được cho là sẽ không ảnh hưởng tới lệnh ân xá dành cho Hunter Biden, con trai của ông Biden bởi đây là văn bản do cựu tổng thống tự tay ký. Tuy vậy, Fox News cho rằng, tuyên bố của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới tiến sĩ Anthony Fauci, cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ.

Nhiều nhà quan sát nhận định, nỗ lực hủy bỏ lệnh ân xá dựa vào lý do sử dụng "bút tự động" của ông Trump là "không đủ cơ sở" vì Hiến pháp Mỹ không quy định lệnh ân xá phải được viết ra giấy hay phải bao gồm chữ ký tay. Dẫu vậy, Tổng thống Trump vẫn có thể đưa ra động thái pháp lý rồi để tòa án quyết định.

"Bút tự động" là phương tiện được thiết kế để tự động sao chép chữ ký tay, thường được các chính trị gia sử dụng khi cần xử lý nhiều tài liệu. Theo một bản ghi nhớ từ thời cựu Tổng thống George W. Bush, người đứng đầu nước Mỹ có thể ký một dự luật bằng cách chỉ đạo cấp dưới dùng "bút tự động" để gắn chữ ký vào văn kiện.