Ngày 22/9, tại kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh khoá 14 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới.

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Với 56/56 phiếu tán thành, ông Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh.

Theo ông Khắng, sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh là khích lệ, động viên quý giá, tạo động lực mạnh mẽ để ông vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi trọng trách, nhiệm vụ mới được giao trong thời gian tới.

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê ở xã Kiến Xương (Hưng Yên). Trình độ thạc sĩ Quản lý công, cử nhân luật. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, trong đó có thời gian dài tại Quảng Ninh. Cụ thể, từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2017, ông Bùi Văn Khắng giữ chức Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2018, ông làm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2024, ông Khắng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (phụ trách lĩnh vực tài chính). Từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2025, ông Bùi Văn Khắng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.