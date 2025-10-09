Đồng sở hữu đội bóng thành Manchester - Ratcliffe thừa nhận, HLV Amorim bị chỉ trích vì khởi đầu tệ hại của MU mùa này. Tuy nhiên, gia đình Glazer sẽ không lệnh cho ông sa thải HLV người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim còn hợp đồng đến tháng 6/2027, nhưng chỉ giành được 19 chiến thắng trên tổng số 50 trận đấu mà ông dẫn dắt Quỷ đỏ.

Chiếc ghế của HLV Amorim được Sir Jim Ratcliffe đảm bảo - Ảnh: Alamy

Sir Jim Ratcliffe chia sẻ trên Podcast Business của tờ The Times: "Amorim không có mùa bóng tốt. Cậu ấy cần chứng minh mình là HLV tuyệt vời trong 3 năm.

Sẽ không có chuyện nhà Glazer yêu cầu sa thải Amorim. Chúng tôi là người địa phương, còn họ ở bên kia đại dương.

Đó là hành trình dài để cố gắng quản lý một đội bóng lớn và phức tạp như Man United. Chúng tôi ở đây với đôi chân trên mặt đất."

Sir Jim cũng bày tỏ sự khó chịu về những thông tin MU dày đặc trên truyền thông: "Đôi khi tôi không hiểu nổi báo chí nữa.

Họ nghĩ đó là công tắc đèn. Chỉ cần bật lên là ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp ngay vậy. Quá trình tái thiết MU cần thời gian và chiến lược hợp lý.

Không ai có thể điều hành CLB lớn như MU dựa trên phản ứng sau những bài báo chỉ trích mỗi tuần."