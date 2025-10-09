Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

 Trực tiếp

09/10/25

16:30

Timor-Leste

Philippines

A

09/10/25

20:00

Tajikistan

Maldives

A

09/10/25

19:15

Brunei

Yemen

B

09/10/25

23:00

Lebanon

Bhutan

B

09/10/25

21:00

Bangladesh

Hong Kong (Trung Quốc)

C

09/10/25

18:30

Singapore

Ấn Độ

C

09/10/25

17:15

Sri Lanka

Turkmenistan

D

09/10/25

19:30

Thái Lan

Đài Loan (Trung Quốc)

D

09/10/25

16:00

Pakistan

Afghanistan

E

09/10/25

23:15

Syria

Myanmar

E

09/10/25

19:00

Lào

Malaysia

F

09/10/25

19:30

Việt Nam

Nepal

F

 VTV2, FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/10  
23:00

Phần Lan - Lithuania

10/10  
01:45

Áo - San Marino

Belarus - Đan Mạch

Cyprus - Bosnia-Herzegovina

CH Séc - Croatia

Đảo Faroe - Montenegro

Malta - Hà Lan

Scotland - Hy Lạp

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

09/10  
20:00

Burundi - Kenya

09/10  
23:00

Botswana - Uganda

Liberia - Namibia

Malawi - Equatorial Guinea

Mozambique - Guinea

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

10/10  
01:00

Romania - Moldova

10/10  
01:45

Anh - Xứ Wales

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

08/10

22:00

Qatar 0-0 Oman

09/10

00:15

Saudi Arabia 3-2 Indonesia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

08/10

20:00

Eswatini 2-2 Angola

Ethiopia 1-0 Guinea Bissau

Libya 3-3 Cape Verde

Mauritius 0-2 Cameroon

08/10

23:00

CH Trung Phi 0-5 Ghana

Chad 0-2 Mali

Comoros 1-2 Madagascar

Djibouti 0-3 Ai Cập

Sierra Leone 0-1 Burkina Faso

09/10

02:00

Niger 3-1 CH Congo

Tanzania 0-1 Zambia

VĐQG BRAZIL 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 13&14

09/10

05:00

Atletico Mineiro - Sport Recife

09/10

07:00

Mirassol - Fluminense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

09/10

09:30

Los Angeles FC - Toronto FC

CÚP NHẬT BẢN 2025 – BÁN KẾT

08/10

17:00

Kawasaki Frontale 3-1 Kashiwa Reysol

Yokohama FC 0-2 Sanfrecce Hiroshima