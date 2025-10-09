|
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Lượt trận thứ 3
|
Ngày - Giờ
|
Đội bóng
|Tỷ số
|
Đội bóng
|
Bảng
|Trực tiếp
|
09/10/25
16:30
|
Timor-Leste
|
Philippines
|
A
|
09/10/25
20:00
|
Tajikistan
|
Maldives
|
A
|
09/10/25
19:15
|
Brunei
|
Yemen
|
B
|
09/10/25
23:00
|
Lebanon
|
Bhutan
|
B
|
09/10/25
21:00
|
Bangladesh
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
C
|
09/10/25
18:30
|
Singapore
|
Ấn Độ
|
C
|
09/10/25
17:15
|
Sri Lanka
|
Turkmenistan
|
D
|
09/10/25
19:30
|
Thái Lan
|
Đài Loan (Trung Quốc)
|
D
|
09/10/25
16:00
|
Pakistan
|
Afghanistan
|
E
|
09/10/25
23:15
|
Syria
|
Myanmar
|
E
|
09/10/25
19:00
|
Lào
|
Malaysia
|
F
|
09/10/25
19:30
|
Việt Nam
|
Nepal
|
F
|VTV2, FPT Play
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
09/10
|
Phần Lan - Lithuania
|
10/10
|
Áo - San Marino
|
Belarus - Đan Mạch
|
Cyprus - Bosnia-Herzegovina
|
CH Séc - Croatia
|
Đảo Faroe - Montenegro
|
Malta - Hà Lan
|
Scotland - Hy Lạp
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
09/10
|
Burundi - Kenya
|
09/10
|
Botswana - Uganda
|
Liberia - Namibia
|
Malawi - Equatorial Guinea
|
Mozambique - Guinea
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
10/10
|
Romania - Moldova
|
10/10
|
Anh - Xứ Wales
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|
08/10
22:00
|
Qatar 0-0 Oman
|
09/10
00:15
|
Saudi Arabia 3-2 Indonesia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
08/10
20:00
|
Eswatini 2-2 Angola
|
Ethiopia 1-0 Guinea Bissau
|
Libya 3-3 Cape Verde
|
Mauritius 0-2 Cameroon
|
08/10
23:00
|
CH Trung Phi 0-5 Ghana
|
Chad 0-2 Mali
|
Comoros 1-2 Madagascar
|
Djibouti 0-3 Ai Cập
|
Sierra Leone 0-1 Burkina Faso
|
09/10
02:00
|
Niger 3-1 CH Congo
|
Tanzania 0-1 Zambia
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 13&14
|
09/10
05:00
|
Atletico Mineiro - Sport Recife
|
09/10
07:00
|
Mirassol - Fluminense
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
09/10
09:30
|
Los Angeles FC - Toronto FC
|
CÚP NHẬT BẢN 2025 – BÁN KẾT
|
08/10
17:00
|
Kawasaki Frontale 3-1 Kashiwa Reysol
|
Yokohama FC 0-2 Sanfrecce Hiroshima