Cole Palmer đang trải qua mùa giải không như ý, với chỉ 4 lần ra sân thi đấu từ tháng 8 vừa qua.

Thực tế, tiền vệ 23 tuổi dính chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng mới kéo dài hai tuần của Chelsea.

Cole Palmer thường xuyên gặp rắc rối với chấn thương mùa này - Ảnh: CFC

Anh chơi trọn vẹn 90 phút trận mở màn Premier League hòa 0-0 trước Crystal Palace. Nhưng vấn đề dai dẳng ở háng khiến Cole Palmer không thể tham gia các trận gặp West Ham và Fulham.

Cựu sao Chelsea trở lại từ ghế dự bị tại Brentford hôm 13/9 rồi ghi bàn ấn tượng gỡ hòa 2-2. Tiếp đó, Palmer nổ súng trong trận thua 1-3 trên sân Bayern Munich.

Tuy nhiên, anh tập tễnh rời sân chỉ sau 21 phút cuộc chạm trán MU. HLV Maresca quyết định rút trò cưng ra nghỉ sớm do thủ thành Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân ngay phút thứ 5.

Chấn thương háng khiến Palmer phải ngồi ngoài ở cả hai trận tới đây của tuyển Anh. Bản thân Tuchel cũng thừa nhận, ông khá lo lắng về vấn đề của cậu học trò.

Về phần Chelsea, các bác sĩ CLB không đề xuất phương án phẫu thuật. Thay vào đó, họ tin tưởng Cole Palmer chỉ cần nghỉ ngơi để lành chấn thương.

Mặc dù vậy, HLV Enzo Maresca hẳn không vui bởi sẽ không có sự phục vụ của nhạc trưởng Chelsea cho đến tháng 11.

Điều đó đồng nghĩa, Cole Palmer chắc chắn sẽ bỏ lỡ các trận đấu với Nottingham Forest, Ajax, Sunderland và Wolves.