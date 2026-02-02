Chiều nay, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Đoàn Minh Huấn, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Thắng vì những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết đối với Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian qua. Ông Trần Cẩm Tú mong muốn và đề nghị ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ ngày càng phát triển vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, ông Đoàn Minh Huấn được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện ngay sau Đại hội 14. Ông Đoàn Minh Huấn cần tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, cán bộ, đảng viên Học viện đồng hành phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, hỗ trợ hiệu quả để Bí thư Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn bày tỏ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đồng thời cho biết sẽ cụ thể hoá bằng những nghị quyết, chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ông Đoàn Minh Huấn trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị, sự chung sức đồng lòng của các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ...