Sáng 3/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại phiên khai mạc đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Hồ Quốc Dũng.

Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai). Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Từ năm 2009, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011. Tháng 6/2011, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 21/11/2014, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 10/2015, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 24/6/2016, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng ông Hồ Quốc Dũng và ông Thái Đại Ngọc.

Ngày 15/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/12/2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.