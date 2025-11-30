Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/11 đã đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập không quân Triều Tiên.

"Không quân sẽ được trang bị các tài sản quân sự chiến lược mới, và được giao một nhiệm vụ quan trọng. Kỳ vọng đối với không quân là rất lớn, đặc biệt trong việc thực hiện chiến thuật răn đe hạt nhân. Không quân cần kiên quyết đẩy lùi mọi hành vi khiêu khích quân sự nhằm xâm phạm không phận có chủ quyền", ông Kim nói trong buổi lễ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Tại sự kiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được chứng kiến màn biểu diễn của các máy bay chiến đấu trên bầu trời, bao gồm cả loại máy bay cảnh báo sớm (AEW&C) mới được công bố hồi đầu năm.

Theo giới quan sát, dù ông Kim không nêu rõ các loại vũ khí mà không quân Triều Tiên sẽ tiếp nhận, nhưng thuật ngữ "khí tài quân sự chiến lược" thường được dùng để chỉ tên lửa xuyên lục địa hay tên lửa siêu vượt âm trang bị đầu đạn hạt nhân.

Dù đã nỗ lực hiện đại hóa không quân trong những năm gần đây, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chủ yếu sử dụng các loại tiêm kích, cường kích đời cũ. Triều Tiên hiện vẫn chưa có một oanh tạc cơ cỡ lớn để triển khai vũ khí hạt nhân từ trên không, mà mới chỉ sở hữu năng lực tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tàu ngầm.

Trong thời gian vừa qua, Triều Tiên cũng tăng cường việc sản xuất nhiều loại UAV mới, bao gồm cả UAV cảm tử, UAV trinh sát và UAV tấn công tầm trung.