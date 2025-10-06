Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (6/10) đưa tin, trong khuôn khổ chương trình tham dự triển lãm vũ khí quân sự, ông Kim cùng với các quan chức chủ chốt trong đảng cầm quyền và chính phủ Triều Tiên đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon vào ngày 5/10.

Theo KCNA, trong chuyến thăm, ông Kim nhấn mạnh, "năng lực to lớn của hải quân Triều Tiên cần được phát huy trên đại dương bao la để răn đe hoặc chống lại và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích từ kẻ thù", nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon. Ảnh: Yonhap

"Chủ tịch nhấn mạnh, đảng Lao động Triều Tiên sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ vì sự mở rộng và phát triển toàn diện nhanh chóng của lực lượng tác chiến hải quân để bảo vệ cốt lõi các quyền lợi quốc gia", KCNA cho hay.

Tàu ​​khu trục 5.000 tấn Choe Hyon. Ảnh: Yonhap

Trước đó, hồi tháng 4, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục đa năng 5.000 tấn mới, mang tên Choe Hyon như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân. Triều Tiên cho hay, khu trục hạm Choe Hyon được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và nhiều phương tiện tấn công khác.

Ảnh: Yonhap

Đến tháng 6, Triều Tiên đã hạ thủy tàu khu trục Kang Kon. Điều đáng nói, tàu chiến này được hạ thủy sau một tháng sửa chữa do sự cố bị lật và bị hư hại trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.

Hiện tại, Triều Tiên đang tập trung vào kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10/2026 để củng cố lực lượng hải quân.