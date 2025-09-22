Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tuyên bố của ông Kim được đưa ra tại kỳ họp quốc hội quan trọng diễn ra từ ngày 20 – 21/9. Ông Kim còn cho biết, ông có "kỷ niệm đẹp" về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi tháng 8, ông Trump cũng đã bày tỏ hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Ông Kim khẳng định, Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân nhưng vẫn có thể đàm phán với Mỹ, nếu Washington không yêu cầu phi hạt nhân hóa như một điều kiện trước khi tiến hành đàm phán.

"Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh vô nghĩa về phi hạt nhân hóa và muốn theo đuổi sự chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên sự thừa nhận thực tế, không có lý do gì chúng ta không ngồi lại với Mỹ", ông Kim nói.

"Cá nhân tôi có kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump", ông Kim nói thêm.

Song ông Kim nhấn mạnh, Triều Tiên không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân, và vũ khí hạt nhân sẽ không phải là quân bài mặc cả.

"Sẽ là tính toán sai lầm nếu đối phương tin rằng họ có thể gây sức ép, hoặc đánh bại chúng ta bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc phô trương sức mạnh", Chủ tịch Triều Tiên cho hay.

Liên quan tới Hàn Quốc, ông Kim tuyên bố sẽ không bao giờ đàm phán với Seoul, và Triều Tiên sẽ không bao giờ tìm cách thống nhất với Hàn Quốc.

"Chúng ta sẽ không bao giờ thống nhất với một quốc gia giao phó chính trị và quốc phòng của mình cho thế lực bên ngoài", ông Kim nhận định việc thống nhất liên Triều là "không cần thiết".

Ngoài ra, ông Kim cũng bác bỏ kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đối với Triều Tiên. Theo ông Kim, ý tưởng này chỉ là "bản sao" của các đề xuất từ những người tiền nhiệm của ông Lee.

Về phần mình, ông Lee cho biết ông sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn với Triều Tiên, và bắt đầu bằng việc đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong giai đoạn đầu.