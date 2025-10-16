Chiều 16/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Lâm Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu.

Ông Lâm Đông được bầu giữ làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XN.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới, ông Lâm Đông bày tỏ vinh dự và cho biết đây là trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân giao phó.

Ông Lâm Đông – Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa sinh năm 1971; quê quán tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Giáo dục Chính trị; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Đông khẳng định sẽ cùng tập thể thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; kế thừa kinh nghiệm quý báu, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, để cơ quan thật sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Lữ Thanh Hải - Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hà và các ông Trần Văn Hiếu, Nguyễn Văn Nhựt. Ảnh: XN.

HĐND tỉnh đã cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Xuân Ninh - nguyên Giám đốc Sở Công Thương và Lê Phạm Quốc Vinh - nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh do chuyển công tác khác.

Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương.