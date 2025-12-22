Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê quán Hưng Yên, có trình độ học vấn và chuyên môn là kỹ sư Công nghệ hữu cơ Hóa dầu, tiến sĩ Hóa dầu, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) như: Phó tổng giám đốc PVN, Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công Thương - giữ chức vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Hiện nay, Bộ Công Thương có các Thứ trưởng là các ông, bà: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Hoàng Long.