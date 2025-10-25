Sáng nay, tại kỳ họp thứ 10, với 429 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bà từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) và trải qua các chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hoàng Hà

Tháng 10/2020 bà được điều động, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Từ tháng 4/2021 bà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đến nay.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính – với vai trò là người tham mưu trực tiếp cho Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là đợt sắp xếp, sáp nhập các bộ, ngành Trung ương được triển khai từ đầu năm nay. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, ngành và 3 cơ quan thuộc Chính phủ; đồng thời xóa bỏ toàn bộ 13 tổng cục và tương đương, giảm 519 cục và tương đương – tương ứng 77,6% đầu mối trung gian so với trước đây.

Đặc biệt, cuộc “sắp xếp lại giang sơn” trong hệ thống chính quyền địa phương thời gian qua được xem là bước cải cách tổ chức bộ máy mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh/thành và xã), cả nước hiện còn 34 tỉnh, thành phố (giảm 29 cấp tỉnh so với trước); với 3.321 xã, phường, đặc khu – giảm 6.714 đơn vị cấp xã, tương đương gần 67%. Qua đó góp phần tinh giản biên chế, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân.