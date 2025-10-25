Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số ĐBQH có mặt).

Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961; quê quán thành phố Huế; trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Minh Nhật

Ông Lê Hoài Trung là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

Ông từng có thời gian dài công tác tại Bộ Ngoại giao. Tháng 3/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Tháng 2/2025, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8 vừa qua ông được giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Sau khi kiện toàn, lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay có Bộ trưởng Lê Hoài Trung cùng 7 thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967; quê tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).

Cuối tháng 9, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ hiện có các thứ trưởng gồm các ông, bà: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương.

Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973; quê tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: VGP

Ông Trần Đức Thắng từng làm Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Từ năm 2018-2022, ông Thắng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 10/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7/2025. Giữa tháng 7, ông Trần Đức Thắng được điều động về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thành lập từ tháng 3/2025, trên cơ sở sáp nhập Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay có các thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng.