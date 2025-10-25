Sáng nay, tại kỳ họp thứ 10, với 429 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Quốc Dũng (59 tuổi), quê quán ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai). Ông có trình độ thạc sĩ Luật.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Phạm Thắng

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Hồ Quốc Dũng từng có hàng chục năm công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 30/6, ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới và là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũ, ông Dũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp.

Ông cũng đặc biệt quan tâm tới phát triển hạ tầng giao thông và đô thị, thúc đẩy nhiều dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Song song đó, ông chú trọng công tác an sinh xã hội, thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Sau kiện toàn, Chính phủ có các Phó Thủ tướng gồm các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.