Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Ủy ban thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Mạnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Trước đó, ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán thành phố Hà Nội, trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản lý kinh doanh, cử nhân tiếng Anh.

Ông từng có nhiều năm công tác tại các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 6/2019, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Đến tháng 10/2020, ông làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 22/5/2023, ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.