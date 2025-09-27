Sáng 27/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ban tổ chức đã thông tin, Bộ Chính trị có chủ trương, điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình được điều động, nhận nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội. Các quyết định của các cán bộ được điều động sẽ được công bố và trao tại cơ quan, đơn vị mới.

Ông Đỗ Thanh Bình được điều động giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Vĩnh Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).