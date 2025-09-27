Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo thành phố.

Theo đó, Bộ Chính trị có chủ trương, điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Cụ thể, ông Đỗ Thanh Bình được điều động, nhận nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Ông Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Các quyết định của các cán bộ được điều động sẽ được công bố và trao tại cơ quan, đơn vị mới.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quang Tùng. Ảnh: M.T

Bộ Chính trị cũng chỉ định các Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ mới gồm: Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 77 thành viên; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 18 người.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê tỉnh Hà Tĩnh, trình độ tiến sĩ Quản lý kinh tế, kỹ sư cơ khí giao thông. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trước đây, ông Lê Quang Tùng từng công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tháng 7/2020, ông được luân chuyển về Quảng Trị và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 11/2024, ông Tùng được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.