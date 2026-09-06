Ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty CP Hàng không Tre Việt - Bamboo Airways.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Sâm là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty CP Hàng không Tre Việt đang nợ thuế trên ngưỡng quy định. Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 3/9/2026 tại Thuế tỉnh Gia Lai là hơn 440,6 tỷ đồng.

Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng từ trần

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã: HND) vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, đã từ trần.

Theo thông tin công bố, ông Tạ Công Hoan qua đời lúc 18h49 ngày 27/8/2026 tại nhà riêng. Ông Hoan giữ chức Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng từ ngày 28/12/2018 cho đến khi qua đời.

Công ty Việt Mỹ trúng 246/276 gói thầu trước khi Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bị khởi tố

CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng hàng trăm gói thầu trong giai đoạn 2018-2026 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trước thời điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố.

Theo dữ liệu đấu thầu được trang DauThau tổng hợp, giai đoạn 2018-2026, CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu, trong đó trúng 246 gói, trượt 17 gói, 8 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy. Doanh nghiệp tham gia độc lập tại 270 gói và liên danh ở 6 gói. Tổng giá trị các gói thầu Việt Mỹ trúng, bao gồm cả các gói liên danh, lên tới 5.947 tỷ đồng, tương đương gần 6.000 tỷ đồng.

Việc ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” ngày 2/9 cho thấy phạm vi điều tra đã được mở rộng đáng kể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết hành vi cụ thể của ông Thuấn cũng như mối quan hệ giữa hành vi bị cáo buộc của ông với từng hoạt động đấu thầu của Việt Mỹ.

NHNN đề xuất quy trình cấp tín dụng vượt giới hạn cho dự án lớn ở Thủ đô

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Dự thảo Thông tư của NHNN đề xuất quy trình xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn cho các dự án lớn, quan trọng tại Thủ đô, với các mốc xử lý hồ sơ 5, 5 và 17 ngày làm việc.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội. Ảnh: Vingroup

Quy định mới về doanh nghiệp hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Nghị định 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 23/7/2026, bổ sung quy định về thời gian tạm ngừng kinh doanh, thủ tục khi kết thúc thời hạn tạm ngừng và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng.

Theo đó, doanh nghiệp hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh phải xác nhận hoạt động trở lại trong 5 ngày, nếu không có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thêm 2 ngân hàng tăng phí dịch vụ SMS Banking

Thêm hai ngân hàng thông báo thay đổi phí dịch vụ SMS Banking, lần lượt trong tháng 9 và tháng 10. Đó là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Để giảm chi phí, bên cạnh việc khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo qua OTT, các ngân hàng cũng thông báo dừng gửi tin nhắn SMS biến động số dư với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng.

BVBank, ACB lấn sân bảo hiểm: Hai ‘tân binh’ đều có vốn 500 tỷ đồng

BVBank và hệ sinh thái ACB vừa có thêm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sau khi VSI và ACB Insurance được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động.

Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), trong kỳ 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đã chuyển 50 tỷ đồng để thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm VSI (VSI).

Trong khi đó, báo cáo tài chính bán niên của Ngân hàng Á Châu (ACB) không cập nhật thông tin về việc góp vốn thành lập công ty bảo hiểm, nhưng tháng 8 vừa qua, ACB đã công bố thông tin về việc Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB (ACB Insurance), có hiệu lực từ ngày 12/8/2026. Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ACBA (Ngân hàng Á Châu) góp 91% và ACBS (Công ty TNHH Chứng khoán ACB) góp 9% còn lại.

TPHCM lý giải tình trạng 10 doanh nghiệp gia nhập, 8 doanh nghiệp rút lui

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM, cho biết tương quan giữa số doanh nghiệp gia nhập và tỷ lệ rút lui khỏi thị trường tại TPHCM hiện ở mức khoảng 10-8, tức cứ 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 8 doanh nghiệp rút lui, cao hơn mức khoảng 10-6 của cả nước.

Ông Hoàng nhận định, điều này cho thấy "sức khỏe" của doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. “Trước đây, TPHCM duy trì mức tăng trưởng cao hơn cả nước, nhưng nay lại thấp hơn”, ông nói.

Bkav Pro gắn với ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận gần trăm tỷ sa sút, nợ quá hạn 162 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) do ông Nguyễn Tử Quảng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (CEO) tiếp tục đối mặt với áp lực tài chính khi lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026 giảm mạnh, trong khi khoản nợ trái phiếu đã quá hạn hơn một năm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế từ 2,58 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 1,18 tỷ đồng, giảm khoảng 54%.

Đáng chú ý, nợ trái phiếu vẫn ở mức 161,8 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ trả được hơn 639 triệu đồng trong tổng số hơn 7,6 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu và mới thanh toán 210 triệu đồng trong tổng số hơn 162 tỷ đồng tiền gốc.

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng

Chiều 3/9, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình giải ngân, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 20/8, số vốn giải ngân từ đầu năm đạt hơn 477 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng giao.