Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án ''Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ'' xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) bị đề nghị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí''.

Liên quan đến gói thầu XDBM-02 và XDVĐ-02, cơ quan điều tra cho rằng, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, ông Mai Tiến Dũng (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam) đã giới thiệu Công ty Thành Đạt. Vì vậy, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi để ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là Ban YTTĐ) tạo điều kiện cho Công ty Thành Đạt và được ông Thắng đồng ý.

Sau khi được “bật đèn xanh”, ông Nguyễn Huy Cương (Giám đốc Công ty Thành Đạt) đến gặp và giới thiệu năng lực của doanh nghiệp với ông Thắng.

Thế nhưng thời điểm đó, ông Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ công việc. Ông Thắng đã giới thiệu ông Trịnh Văn Thật (Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25) để Công ty Thành Đạt liên danh thực hiện, đảm bảo yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Mai Tiến Dũng

Ông Thắng đã chỉ đạo để ông Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban YTTĐ) trao đổi với bị can Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty SHT) lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo Liên danh Công ty Thành Đạt - Công ty cổ phần Vinaconex 25 được trúng thầu, thực hiện 2 gói thầu nói trên.

Nguyên Giám đốc Ban YTTĐ nhận 2 tỷ đồng "lại quả"

Theo kết luận điều tra, để tổ chức lựa chọn nhà thầu, Ban YTTĐ chỉ định thầu rút gọn cho Công ty SHT thực hiện gói thầu TVBM-07 và TVVĐ-07. Sau đó, Công ty SHT có các quyết định thành lập tổ chuyên gia để thực hiện.

Quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu XDBM-02 và XDVĐ-02, Ban YTTĐ có các quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu.

Sau khi lập hồ sơ mời thầu, Công ty SHT gửi cho Ban YTTĐ để hoàn thiện trình tự, thủ tục phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu XDBM- 02 và XDVĐ-02.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu XDBM-02 và XDVĐ-02, mỗi gói đều có 5 nhà thầu mua hồ sơ nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất.

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất của Công ty SHT cho thấy, Liên danh Công ty Thành Đạt - Công ty cổ phần Vinaconex 25 đạt về năng lực và kinh nghiệm. Các công ty còn lại đều bị đánh giá không đạt.

Sau khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Liên danh Công ty Thành Đạt - Công ty cổ phần Vinaconex 25 được mở hồ sơ đề xuất tài chính và trúng thầu với giá dự thầu là hơn 240 tỷ đồng đối với gói thầu XDBM-02, hơn 232 tỷ đồng đối với gói thầu XDVĐ-02.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban YTTĐ tạm ứng, thanh toán, ông Trịnh Văn Thật đã chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.