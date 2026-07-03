Theo hãng thông tấn WANA, Tổng thống Trump ngày 2/7 đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong 2 cuộc phỏng vấn với đài CNN và kênh NBC.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Trump lập luận rằng các cuộc giao tranh với Iran "không phải là xung đột", mà là chiến dịch nhằm đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ tuần trước đã vô hiệu hóa các hệ thống radar mới của Iran.

"Tehran hiện không còn sở hữu mạng lưới radar hoạt động hiệu quả", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Trump cho biết Iran "đã đồng ý với hầu hết các yêu cầu của Mỹ", mô tả ban lãnh đạo hiện tại của quốc gia Hồi giáo đã hành xử "hợp lý hơn".

"Chúng tôi đang đàm phán với Iran. Tôi nghĩ họ đã đồng ý với hầu hết yêu cầu của chúng tôi. Iran đã bị đánh bại hoàn toàn về mặt quân sự, họ còn lại một số tên lửa, nhưng chúng tôi cũng có thể xóa sổ luôn số đó nếu cần", ông Trump cho hay.

Theo giới quan sát, tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Washington đang chịu nhiều chỉ trích sau khi ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tehran. Nhiều nghị sĩ Mỹ thậm chí gọi thỏa thuận này là "văn kiện đầu hàng", cho rằng Washington đã nhượng bộ quá nhiều trong khi không đạt được các mục tiêu ban đầu.

Ngoài ra, việc Tổng thống Trump diễn giải hoạt động ở Trung Đông là "chiến dịch quân sự" thay vì xung đột được coi là cách để ông tiếp tục triển khai quân đội mà không cần tham vấn với Quốc hội Mỹ.