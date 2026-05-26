Ngày 26/5, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hải Phòng cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề: “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng đề án trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Toàn cảnh buổi Hội thảo Khoa học Quốc gia về phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, mô hình phát triển đất nước đã từng bước được hoàn thiện, đưa Việt Nam từ một nền kinh tế kém phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động, có quy mô GDP đứng thứ 32 thế giới năm 2025, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng hiện nay vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi còn phụ thuộc nhiều vào vốn, lao động và khai thác tài nguyên; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ còn hạn chế.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã vượt ra khỏi phạm vi động lực kinh tế đơn thuần để trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, tự chủ chiến lược và an ninh phát triển.

Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hiện đại, xanh, số và dựa trên tri thức; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội 14 nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số, công dân số; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; hình thành các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, Hải Phòng xác định không chỉ là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hiện đại mà còn phải trở thành cực tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực quản trị hiện đại.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng: Mô hình phát triển mới của Việt Nam phải lấy con người làm trung tâm

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mô hình phát triển mới của Việt Nam phải lấy con người làm trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực của sự phát triển; phát triển nhanh nhưng bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng mà phải được tích hợp với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới mô hình quản trị quốc gia.

Đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học các tỉnh thành trong cả nước tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình phát triển quốc gia; đánh giá thực trạng mô hình phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới; phân tích những thời cơ, hạn chế, thách thức mới dưới tác động của khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời nhiều ý kiến đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp lớn nhằm đổi mới các trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn tới.