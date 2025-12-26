Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược; nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo, nhất là trước những xu hướng lớn của thế giới; kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ban cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu với Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Ban cần phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu mang tầm chiến lược; nâng cao chất lượng tổng kết các mô hình, điển hình.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết liên quan đến phạm vi nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ban cần nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu; kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho rằng cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Ban trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ban cũng cần nâng cao năng lực dự báo, tính chủ động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình để nghiên cứu, tham mưu kịp thời; làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Theo ông, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, qua đó góp phần chung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, Ban cũng nghiêm túc nhìn nhận và thấy rằng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng vẫn còn có những mặt hạn chế.

Năm 2026 và thời gian tới, Ban xác định phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc đề ra các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế; phát huy ưu điểm để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Trong bối cảnh đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đổi mới, sáng tạo; tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách, chiến lược.