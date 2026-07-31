Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ông Đặng Hồng Đức thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thượng tướng Đặng Hồng Đức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Công an nhân dân cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng hàm cho Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Vì vậy, lực lượng vũ trang nhân dân cần phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Thượng tướng Đặng Hồng Đức phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực; tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 22 về “Chiến lược an ninh quốc gia”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thượng tướng Đặng Hồng Đức tiếp tục góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy đảng, các đơn vị trong Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng tổ chức lực lượng Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, tích cực nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, đề xuất, kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm; các bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ suốt thời gian qua.

Ông khẳng định, tiếp tục quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.