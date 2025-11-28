Theo New York Post, ông Barack Obama đã đăng một bức ảnh chụp chung với đầy đủ thành viên gia đình vào ngày 27/11 (giờ địa phương) để chúc mừng lễ Tạ ơn. Trong bức ảnh, ông Obama và bà Michelle khoác tay nhau tươi cười bên cạnh 2 cô con gái Sasha và Malia.

"Đây là thời gian dành cho sự sẻ chia, hãy làm những điều để đền đáp cộng động đã luôn ủng hộ chúng ta. Từ gia đình chúng tôi tới tất cả mọi người, hãy có một lễ Tạ ơn tuyệt vời", ông Obama viết kèm bức ảnh.

Bức ảnh gia đình nhân dịp lễ Tạ ơn của ông Barack Obama. Ảnh: New York Post

Bà Michelle sau đó cũng đăng tải lại bức ảnh của chồng, nhằm phủ nhận mọi đồn đoán về việc ly hôn. Hồi tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ đã đăng tải một bức ảnh chụp chung với vợ nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày cưới. "Kết hôn với Michelle là quyết định đúng đắn nhất đời tôi", ông Obama khẳng định.

Vào đầu năm nay, việc bà Michelle không cùng chồng tham dự một số sự kiện lớn như lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump và lễ tang của cựu Tổng thống Jimmy Carter đã làm dấy lên những đồn đoán rằng cặp đôi đang rạn nứt.

Tại thời điểm đó, bà Michelle đã khẳng định rằng chưa bao giờ nghĩ tới việc ly hôn. "Chưa có một khoảnh khắc nào trong cuộc hôn nhân của chúng tôi mà tôi nghĩ tới việc chia tay người đàn ông của mình. Chúng tôi đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn, cùng chia sẻ nhiều niềm vui, nhiều cuộc phiêu lưu. Tôi đã trở thành một người tốt hơn nhờ người tôi đã kết hôn", bà Michelle trả lời một cuộc phỏng vấn vào tháng 7.