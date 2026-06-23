Trong cuộc gặp với một số quân nhân Nga ngày 23/6, Tổng thống Putin cho biết các lực lượng Moscow đang nắm quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/6. Ảnh: TASS

Ông Putin phát biểu: “Có lẽ các bạn đã biết, nhưng nếu chưa thì tôi sẽ nói để mọi người rõ. Quan điểm của họ về ranh giới chiến tuyến có sự khác biệt. Trên thực tế, quân Nga đã kiểm soát Kostiantynivka rồi. Nhưng vẫn có một số cá nhân đang ngồi trong các tầng hầm để trú ẩn và bắn trả. Đối phương sẽ nói rằng ‘Đó là vùng xám, tuyệt thật, đó là vùng xám’. Đó là cách dùng từ ngữ của Kiev nhằm che giấu sự thất bại của quân Ukraine ở thành phố ấy”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Putin.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các lực lượng Nga và quân phòng thủ Ukraine, đã xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố Kostiantynivka.

Ảnh: Deep State

Ukraine bắn phá tuyến hậu cần ở Crưm

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 23/6 tuyên bố các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) của họ đã phá hủy nhiều xe tải được Nga sử dụng để vận chuyển hàng hóa ở tuyến giao thông nối đất liền với bán đảo Crưm.

“Việc vận chuyển hàng hóa ở mặt trận Zaporizhzhia đã bị hủy bỏ. Đối phương dường như cho rằng các tuyến đường tiếp tế ở ‘hành lang đất liền’ nối đến bán đảo Crưm vẫn an toàn. Tuy nhiên, các UAV của Cục Tác chiến chủ động thuộc DIU có quan điểm khác… Các trang thiết bị của đối phương sẽ tiếp tục là mục tiêu bị tấn công”, thông cáo của DIU trên mạng xã hội Telegram viết kèm theo đoạn video về các cuộc tấn công.

Video: RBC Ukraine/DIU